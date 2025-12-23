- Jeg har været på vulkaner

ROLF BREMS HAR SENDT ET POSTKORT FRA LANZAROTE:
Lanzarote er nok i mange danskeres bevidsthed mest kendt for Club La Santa, som er et sportscenter på den nordlige del af øen. Sportscenteret blev åbnet af Tjæreborgpræsten - Ejlif Egon Richard Søndergaard Krogager - i 1980erne. Det er synd, for øen rummer en masse andre ting og seværdigheder, og er takket være en fremsynet arkitekt/kunstner, César Manrique, ikke fuldstændigt ødelagt af masseturisme
Interesserede kan læse mere i Magasinet Bus 12 - 2025, der kan hentes her:
Tirsdag 23. december 2025 kl: 11:31
