ROLF BREMS HAR SENDT ET POSTKORT FRA LANZAROTE:

- Jeg har været på vulkaner

Tirsdag 23. december 2025 kl: 11:31
Af: Redaktionen

Lanzarote er nok i mange danskeres bevidsthed mest kendt for Club La Santa, som er et sportscenter på den nordlige del af øen. Sportscenteret blev åbnet af Tjæreborgpræsten - Ejlif Egon Richard Søndergaard Krogager - i 1980erne. Det er synd, for øen rummer en masse andre ting og seværdigheder, og er takket være en fremsynet arkitekt/kunstner, César Manrique, ikke fuldstændigt ødelagt af masseturisme

Interesserede kan læse mere i Magasinet Bus 12 - 2025, der kan hentes her:




