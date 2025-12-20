Knap halvdelen overtrådte reglerne

POLITIET EFTER KONTROL AF 36 VAREBILER:

Lørdag 20. december 2025 kl: 11:18

Tungvognscenter Syd oplyser efter kontrollen, at de mest udbredte overtrædelser var overlæs samt overtrædelse af reglerne om godskørsel med varebil.









Et af eksemplerne var en varebil, der maksimalt måtte veje 3.500 kg, men som ved en vejning på politiets kontrolplads i Nørre Aaby på Fyn viste sig at veje 5.600 kg - 2.100 kg mere end tilladt, hvilket svarede til et overlæs på 60 procent. Vognmanden måtte tilkalde en anden varebil, som kørte det overskydende gods væk over fire omgange, før den kontrollerede varebil lovligt kunne fortsætte.





I et andet tilfælde vejede en varebil 3.800 kg, selvom den kun måtte veje 3.500 kg. Her viste kontrollen samtidig, at varebilen manglede tre hjulbolte. Chaufføren blev derfor bedt om at tilkalde en mekaniker, så fejlen kunne udbedres, inden videre kørsel.





En vognmand blev sigtet for så omfattende overtrædelser af reglerne om godskørsel, at bøden løb op i 68.000 kroner, mens chaufføren blev tildelt en bøde på 4.000 kroner.





Kontrollerne afdækkede også tilfælde, hvor chauffører ikke var ansat i de virksomheder, de kørte for, men i stedet modtog dagpenge eller kontanthjælp. Her samarbejder politiet tæt med kommunernes kontrolgrupper og Skat, som inddrages i den videre kontrol.





Flere udenlandske varebiler blev ligeledes kontrolleret. I to tilfælde kunne køretøjerne ikke køre videre, fordi der var manipuleret med det forureningsbegrænsende udstyr og motorstyringen. Motorstyringen blev afmonteret, og der blev stillet sikkerhed for bøder på omkring 10.000 kroner i hvert tilfælde.





- Overlæs, tekniske fejl og manglende overholdelse af reglerne for godskørsel udgør en reel risiko for trafiksikkerheden. Sydøstjyllands Politis Tungvogncenter Syd fortsætter derfor indsatsen og laver kontroller for at sikre, at varebiler på vejene er lovlige, sikre og forsvarlige til gavn for den samlede trafiksikkerhed, siger vicepolitiinspektør Jesper Engelund, der er leder af Hunde- og Færdselscentret ved Sydøstjyllands Politi.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.