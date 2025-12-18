Ombygning af færge til el-drift tager længere tid end forventet
Torsdag 18. december 2025 kl: 11:59Af: Redaktionen
Øresundslinjens plan om at indsætte færgen »Hamlet« i drift mandag i denne uge måtte udskydes, da Oresund Drydocks i Landskrona, der står for opgaven med at konvertere færgen til ren batteridrift, ikke var helt klar
- Det er en kompliceret opgave at få hele skibet konverteret til el. Og vi må desværre erkende, at tingene har taget lidt længere tid end forventet, siger Øresundslinjens driftsdirektør, Jens Ole Hansen.
Han ønsker ikke at sætte en dato på, hvornår Hamlet kan forlade Oresund Drydocks i Landskrona og gøres klar til atter at sejle på Øresund mellem Helsingør og Helsingborg.
- Vi fokuserer på at blive helt færdige, og så snart vi har et overblik over en fast tidsplan, så melder vi ud, siger Jens Ole Hansen.
Øresundslinjen har i dag to batteri-elektriske færger på ruten over Øresund. Det er færgerne »Aurora« og »Tycho Brahe«, der blev bygget om fra dieseldrift til el-drift i 2018.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Den nye Storstrømsbro er klar til de første trafikanter til februar
- Specialkøretøj skal køre ud i Limfjorden
- Færdselsstyrelsen ændrer praksis med tilsyn for at skabe større effekt
- Hollandsk distributionsbil er en alsidig distributionslastbil
- Ombygning af færge til el-drift tager længere tid end forventet
- Sydjysk fjordhavn forenkler adgangen til sikrede områder
- EU-Kommissionen har skiftet kurs - lastbiler bliver undtaget
- Økonomisk modvind blev efterfulgt af en blodprop
- Verdens største batterielektriske hurtigfærge har fået gang i motorerne
- Motorvejstilslutning ved Horsens spærres i en måned efter nytår
- Tysk pakkedistributør kører med el-lastbiler efter en kilometermodel
- Køretøjer skal kunne skilles ad og genanvendes
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!