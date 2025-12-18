Ombygning af færge til el-drift tager længere tid end forventet

Torsdag 18. december 2025 kl: 11:59

- Det er en kompliceret opgave at få hele skibet konverteret til el. Og vi må desværre erkende, at tingene har taget lidt længere tid end forventet, siger Øresundslinjens driftsdirektør, Jens Ole Hansen.









Han ønsker ikke at sætte en dato på, hvornår Hamlet kan forlade Oresund Drydocks i Landskrona og gøres klar til atter at sejle på Øresund mellem Helsingør og Helsingborg.









- Vi fokuserer på at blive helt færdige, og så snart vi har et overblik over en fast tidsplan, så melder vi ud, siger Jens Ole Hansen.









Øresundslinjen har i dag to batteri-elektriske færger på ruten over Øresund. Det er færgerne »Aurora« og »Tycho Brahe«, der blev bygget om fra dieseldrift til el-drift i 2018.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.