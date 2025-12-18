Hollandsk distributionsbil er en alsidig distributionslastbil

TRANSPORTMAGASIN FRA TJEKKIET OG SLOVAKIET:

Torsdag 18. december 2025 kl: 12:17

DAF XB serien til distributionskørsel tilbydes med fem- og syv-liters PaccarPX-5 og PX-7 dieselmotorer på 170 hk til 310 hk samt fuldelektriske drivlinier på 150 hk til 250 hk med en rækkevidde på op til 300 kilometer. DAF XB fås med Day Cab, Extended Day Cab og Sleeper Cab samt i en dedikeret XBC version til bygge- og anlægsopgaver.









Transport a Logistika fremhævede DAF XB for at skille sig ud på grund af bilens høje nyttelast, uovertrufne manøvredygtighed og fremragende opbyggervenlighed, hvilket endnu engang illustreres af den undersøgelse, som Transport a Logistika har foretaget blandt ejere, chauffører og transportfagfolk i Tjekkiet og Slovakiet. Desuden erklærer juryen, at XB serien tilbyder brancheførende chaufførkomfort og fremragende sikkerhed, også takket være en omfattende ADAS-sikkerhedspakke.





- DAF XB er fortsat førende inden for den lette lastbilkategori. Den er stadig transportbranchens foretrukne i segmentet af distributionslastbiler op til 19 tons. DAF beviser, at lette til mellemtunge lastbiler kan levere en utrolig behagelig køreoplevelse og fremragende brugervenlighed, sagde Michal Štengl, juryformand og chefredaktør for magasinet Transport a Logistika.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.