Seneste nyheder

- Borgere i Lemvig tog mod nyt batteri-eletrisk tog med Kong Frederik X om bord
- Transportvirksomhed i Herning har sat en krog i elektriske transporter
- Transportvirksomhed i Kolding har fået sit eget navn
- Den nye Storstrømsbro er klar til de første trafikanter til februar
- Specialkøretøj skal køre ud i Limfjorden
- Færdselsstyrelsen ændrer praksis med tilsyn for at skabe større effekt
- Hollandsk distributionsbil er en alsidig distributionslastbil
- Ombygning af færge til el-drift tager længere tid end forventet
- Fjordhavn konstaterer fremgang
- Sydjysk fjordhavn forenkler adgangen til sikrede områder
- EU-Kommissionen har skiftet kurs - lastbiler bliver undtaget
- Økonomisk modvind blev efterfulgt af en blodprop
