Glædelig jul og godt nytår
Tirsdag 23. december 2025 kl: 11:48Af: Jesper Christensen
Selvom det snart er jul og mange holder fri, er der altid en lastbil, en bus, et tog, et skib eller en flyvemaskine på vej et sted hen med en besætning, der ikke er hjemme til jul
Vi sender jer hermed et stort tak for jeres indsats sammen med et stort ønske om en glædelig jul og et godt nytår. I er uundværlige.
Det kan vi andre så tænke på en gang eller to, når vi er hjemme juleaften.
Med endnu et ønske om en glædelig jul og et godt nytår
Jesper Christensen, journalist og redaktør
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Glædelig jul og godt nytår
- Knap halvdelen overtrådte reglerne
- Transportvirksomhed i Herning har sat en krog i elektriske transporter
- Transportvirksomhed i Kolding har fået sit eget navn
- Den nye Storstrømsbro er klar til de første trafikanter til februar
- Specialkøretøj skal køre ud i Limfjorden
- Færdselsstyrelsen ændrer praksis med tilsyn for at skabe større effekt
- Hollandsk distributionsbil er en alsidig distributionslastbil
- Ombygning af færge til el-drift tager længere tid end forventet
- Sydjysk fjordhavn forenkler adgangen til sikrede områder
- EU-Kommissionen har skiftet kurs - lastbiler bliver undtaget
- Økonomisk modvind blev efterfulgt af en blodprop
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!