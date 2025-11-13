Nordjylland får direkte flyforbindelse til Norditalien
Torsdag 13. november 2025 kl: 12:01Af: Redaktionen
Fra foråret næste år begynder det spanske flyselskab, Volotea, at flyve mellem Aalborg Lufthavn og lufthavnen i Verona
Verona ligger få timers transport fra eksempelvis Gardasøen, Dolomitterne og byer som Venedig, Bologna og Milano.
Volotea vil betjene den nye rute med en Airbus A320 med afgang fra Aalborg om torsdagen ved middagstid fra torsdag 2. april 2026 til torsdag 23. juli samt fra torsdag 27. august til torsdag 22. oktober.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Kurervirksomhed er kåret som en af verdens bedste arbejdspladser
- Nordjylland får direkte flyforbindelse til Norditalien
- Danskbaseret transportkoncern er ny olympisk logistik- og transportpartner
- Passagertallet satte rekord i lufthavn ved Limfjorden
- Luftfragtfirma opgraderer til større fragtfly i Billund
- Midtjysk lufthavn nåede 278.251 passagerer i oktober
- Postkoncern har genoptaget leveringerne til USA og Puerto Rico for alle kunder
- Investeringsplan har mange spændende elementer for udvikling af luftfarten
- Transportpakke skal støtte mere bæredygtig luft- og søfart
- Lufthavn i Karup har fået ny bestyrelse med færre medlemmer
- Transportselskab har offentliggjort sin første årsrapport som transportselskab
- Københavns Lufthavn har fået ny bestyrelse
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!