Nordjylland får direkte flyforbindelse til Norditalien

Torsdag 13. november 2025 kl: 12:01

Verona ligger få timers transport fra eksempelvis Gardasøen, Dolomitterne og byer som Venedig, Bologna og Milano.









Volotea vil betjene den nye rute med en Airbus A320 med afgang fra Aalborg om torsdagen ved middagstid fra torsdag 2. april 2026 til torsdag 23. juli samt fra torsdag 27. august til torsdag 22. oktober.

