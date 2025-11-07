Teknik-entreprenør har bestilt 500 el-barebiler

Fredag 7. november 2025 kl: 16:54

Aftalen om leveringen af de 500 elektriske varebiler - som formentlig bliver fordelt på 350 Ford e-Transit Custom og 150 Ford e-Transit Courier - blev præsenteret torsdag formiddag på Fleet Network Expo i Lokomotivværkstedet i København, hvor virksomheder og kommunale og regionale beslutningstagere var samlet for at udveksle erfaringer og dele viden om den nyeste teknologi inden for el-biler.









Bravida's flåde består af cirka 2.000 køretøjer, som dækker både gul- og hvidpladebiler. Samlet set kører godt 30 procent af Bravida's biler i dag på el. Med den nye bestilling vil Bravida's flåde bestå af 60 procent elektriske køretøjer med udgangen af 2026. Tidligere i år annoncerede Bravida også en stor ordre på 300 elektriske varebiler hos Ford - disse biler er leveret.









Teknik-entreprenørvirksomheden Bravida har afdelinger over det meste af landet.





