Teknik-entreprenør har bestilt 500 el-barebiler
Fredag 7. november 2025 kl: 16:54Af: Redaktionen
Ford i Danmark skal levere 500 batteri-elektriske varebiler til teknik-entreprenørvirksomheden Bravida. De 500 nye el-varebiler, der skal leveres i løbet af 2026, følger efter en ordre på 300 el-varebiler, som Ford har leveret i løbet af året
Aftalen om leveringen af de 500 elektriske varebiler - som formentlig bliver fordelt på 350 Ford e-Transit Custom og 150 Ford e-Transit Courier - blev præsenteret torsdag formiddag på Fleet Network Expo i Lokomotivværkstedet i København, hvor virksomheder og kommunale og regionale beslutningstagere var samlet for at udveksle erfaringer og dele viden om den nyeste teknologi inden for el-biler.
Bravida's flåde består af cirka 2.000 køretøjer, som dækker både gul- og hvidpladebiler. Samlet set kører godt 30 procent af Bravida's biler i dag på el. Med den nye bestilling vil Bravida's flåde bestå af 60 procent elektriske køretøjer med udgangen af 2026. Tidligere i år annoncerede Bravida også en stor ordre på 300 elektriske varebiler hos Ford - disse biler er leveret.
Teknik-entreprenørvirksomheden Bravida har afdelinger over det meste af landet.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Teknik-entreprenør har bestilt 500 el-barebiler
- Politikere uddeler knap 18 millioner kroner til flere nulemissionsbusser
- Fredag 7. november 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Ny EU-aftale om CO2-beregning er en god nyhed
- Ny fabrik i Fredericia skal håndtere tre millioner dåser og flasker - dagligt
- Øresundshavn tester rengøringsrobot til containere
- EU-formandskabet lukker foreløbig aftale om opgørelse af drivhusgasemissioner fra transporttjenester
- El-lastbil kører 1.000 kilometer dagligt - fem dage om ugen
- Lastbil og busser kan tanke flydende brændstof på nyt anlæg i Viborg
- Svensk-dansk postkoncern udsteder endnu en grøn obligation
- Investeringsplan har mange spændende elementer for udvikling af luftfarten
- Energiselskab lancerer ny app til opladning i Danmark og Europa
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!