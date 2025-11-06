Bustransporten er gratis til valgsteder på Fyn

Torsdag 6. november 2025 kl: 10:43

FynBus fremhæver, at muligheden for at komme gratis til og fra ens valgsted gælder alle regional-, by-og lokalbusser og Odense Letbane.









Hvis den kommune, man bor i, tilbyder flextur, gælder muligheden for gratis transport til og fra valgstedet også. Når man bestiller sin flextur, skal man huske at gøre opmærksom på, at man skal køres til et valgsted.





her: Interesserede kan læse mere om, hvordan man kommer gratis til og fra valgurnen med bus, letbane eller flextur på FynBus.dk/valg - klik





Beslutningen om gratis rejse i forbindelse med et landsdækkende valg blev vedtaget af FynBus' bestyrelse i forbindelse med Folketingsvalget i 2011. Beslutningen gælder folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet og kommunal- og regionsrådsvalg.

