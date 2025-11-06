Bustransporten er gratis til valgsteder på Fyn
Torsdag 6. november 2025 kl: 10:43Af: Redaktionen
Trafikselskabet FynBus tilbyder igen gratis transport til valgstederne, når der er kommunal- og regionsrådsvalg 18. november. Det betyder, at man kan køre gratis med busser, letbane eller en flextur til valgstedet på Fyn, hvor man skal stemme - og hjem igen
FynBus fremhæver, at muligheden for at komme gratis til og fra ens valgsted gælder alle regional-, by-og lokalbusser og Odense Letbane.
Hvis den kommune, man bor i, tilbyder flextur, gælder muligheden for gratis transport til og fra valgstedet også. Når man bestiller sin flextur, skal man huske at gøre opmærksom på, at man skal køres til et valgsted.
Interesserede kan læse mere om, hvordan man kommer gratis til og fra valgurnen med bus, letbane eller flextur på FynBus.dk/valg - klik her:
Beslutningen om gratis rejse i forbindelse med et landsdækkende valg blev vedtaget af FynBus' bestyrelse i forbindelse med Folketingsvalget i 2011. Beslutningen gælder folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet og kommunal- og regionsrådsvalg.
