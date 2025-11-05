Transportpakke skal støtte mere bæredygtig luft- og søfart

Onsdag 5. november 2025 kl: 18:05

Planen for bæredygtige brændstoffer til fly og skibe - investeringsplanen for bæredygtig transport (Sustainable Transport Investment Plan - STIP) fastlægger en fælles tilgang til fremme af investeringer i energiproduktion ud fra vedvarende energikilder og kulstoffattige brændstoffer med fokus på fly- og søtransport.









For at opfylde RefuelEU Aviation- og FuelEU Maritime-målene vil der ifølge EU-Kommissionen være behov for ca. 20 millioner ton bæredygtige brændstoffer (biobrændstoffer og e-brændstoffer) senest i 2035. For at nå dette mål skal der investeres omkring 100 milliarder euro.









Med STIP-planen sender EU-Kommissionen et klart signal til investorerne om, at Europas mål fortsat er på plads, og at EU-Kommissionen vil støtte omstillingen til en klimaneutral økonomi.









Ved at fremskynde den indenlandske produktion af bio-brændstoffer og andre bæredygtigt producerede energibærerer - eksempelvis brint - kan Europa mindske sin afhængighed af importerede fossile brændstoffer, styrke sine industriers konkurrenceevne og føre an i omstillingen til ren energi på globalt plan.









Vigtige investeringsforanstaltninger, der har til formål at mobilisere mindst 2,9 milliarder euro gennem EU-instrumenter senest i 2027, omfatter:





Mindst 2 milliarder euro til bæredygtige alternative brændstoffer under InvestEU.

300 millioner euro gennem Den Europæiske Brintbank til støtte for brintbaserede brændstoffer til luftfart og skibsfart

446 millioner euro til projekter vedrørende syntetisk flybrændstof og skibsbrændstof under nnovationsfonden

133,5 millioner euro i brændstofrelateret forskning og innovation under Horisont Europa





Ud over disse foranstaltninger forbereder EU-Kommissionen sammen med medlemslandene at sætte gang i et pilotprojekt under eSAF Early Movers Coalition inden udgangen af 2025 med det formål at mobilisere mindst 500 millioner euro til projekter vedrørende syntetisk flybrændstof. EU-Kommissionen vil også arbejde på at styrke grundforudsætningerne for markedsinvesteringer for at slå bro over investeringskløften.









På mellemlang sigt vil EU-Kommissionen arbejde hen imod at etablere en mekanisme til at forbinde brændstofproducenter og -købere, skabe indtægtssikkerhed og mindske investeringsrisikoen. Planen vil også styrke internationale partnerskaber for at udvide den globale brændstofproduktion og tiltrække import, der opfylder EU's bæredygtighedskriterier, samtidig med at der sikres fair konkurrence for EU's producenter og brugere.









