Svensk-dansk postkoncern udsteder endnu en grøn obligation
Onsdag 5. november 2025 kl: 22:00Af: Redaktionen
PostNord AB, der er ejet af den svenske og danske stat, udstedte 3. november nye grønne obligationer på i alt 600 millioner svenske kroner med en løbetid på fem år. Obligationen blev udstedt i forbindelse med PostNords MTN-program, der er et finansieringsprogram, hvor PostNord kan udstede Medium Term Notes (MTN)
PostNord oplyser, at interessen for obligationen var stor, og udstedelsen blev stærkt overtegnet.
PostNord vil målrette midlerne i overensstemmelse med de grønne rammer for investeringer, der understøtter koncernens fortsatte klimaomstilling.
Obligationen bliver noteret på Nasdaq OMX Stockholm, og transaktionen blev arrangeret af Danske Bank, Handelsbanken og Nordea.
