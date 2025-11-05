Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Svensk-dansk postkoncern udsteder endnu en grøn obligation

Onsdag 5. november 2025 kl: 22:00
Af: Redaktionen

PostNord AB, der er ejet af den svenske og danske stat, udstedte 3. november nye grønne obligationer på i alt 600 millioner svenske kroner med en løbetid på fem år. Obligationen blev udstedt i forbindelse med PostNords MTN-program, der er et finansieringsprogram, hvor PostNord kan udstede Medium Term Notes (MTN)

PostNord oplyser, at interessen for obligationen var stor, og udstedelsen blev stærkt overtegnet.


PostNord vil målrette midlerne i overensstemmelse med de grønne rammer for investeringer, der understøtter koncernens fortsatte klimaomstilling. 


Obligationen bliver noteret på Nasdaq OMX Stockholm, og transaktionen blev arrangeret af Danske Bank, Handelsbanken og Nordea.






Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Svensk-dansk postkoncern udsteder endnu en grøn obligation
- Ny slamsuger til udlejning er med fire luftaffjedrede aksler
- Postkoncern har genoptaget leveringerne til USA og Puerto Rico for alle kunder
- Forkerte toldangivelser koster virksomhed efterregning på 481.000 kroner
- Energiselskab lancerer ny app til opladning i Danmark og Europa
- Logistik-virksomhed i Horsens bliver en del af bornholmsk koncern
- Afskaffelse af modregning får flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet
- Motor med stop/start-funktion kan reducere brændstofforbrug og CO2-udledning under kørsel
- Lastbilforhandler ændrer sin organisation for at styrke fokus på kunderne
- Elektriske lastbiler fra Vestsverige runder 250 millioner kilometer
- Dansk rederi sælger 23 år gammelt skib og indsætter et lidt større på Middelhavnsrute
- Stort færgerederi køber Østersøens nordligste færgerute med CO2-neutral drift
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst