Svensk-dansk postkoncern udsteder endnu en grøn obligation

Onsdag 5. november 2025 kl: 22:00

PostNord oplyser, at interessen for obligationen var stor, og udstedelsen blev stærkt overtegnet.









PostNord vil målrette midlerne i overensstemmelse med de grønne rammer for investeringer, der understøtter koncernens fortsatte klimaomstilling.









Obligationen bliver noteret på Nasdaq OMX Stockholm, og transaktionen blev arrangeret af Danske Bank, Handelsbanken og Nordea.













