Forkerte toldangivelser koster virksomhed efterregning på 481.000 kroner
Onsdag 5. november 2025 kl: 17:18Af: Redaktionen
En virksomhed skal betale en efterregning på 481.000 kroner efter i alt 11 forkerte toldangivelser på omkring 800.000 energidrikke. Det er resultatet af en proaktiv varekontrol, som Toldstyrelsen har gennemført
Sagen omhandler energidrikke, som en dansk virksomhed købte gennem et norsk selskab. Da energidrikkene blev importeret til Danmark fra Tyskland gennem Norge, skiftede varerne fra at være EU-varer til at være tredjelandsvarer - og dermed skiftede varerne toldmæssig status, så der skal betales told af varerne.
Toldstyrelsen har derfor sendt en ekstra opkrævning til virksomheden på 481.000 kroner.
Sagen er, ifølge direktør for Ekspedition og Varekontrol, Louise Ingerslev Andersen, et godt billede på varekontrol i Toldstyrelsen.
- For at kunne løse vores opgave er det helt afgørende, at vi i endnu højere grad er proaktive i vores tilgang. Det er denne sag et godt eksempel på. Vi arbejder med analyse og data, og det er også baggrunden for, at vi kan sikre den rigtige opkrævning af tolden, siger hun.
Toldstyrelsen har til opgave at sikre overholdelse af EU's toldregler og opkræve told til EU.
