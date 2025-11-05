Afskaffelse af modregning får flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet

ANALYSE:

Onsdag 5. november 2025 kl: 10:04

Antallet af lønmodtagere, der arbejder efter folkepensionsalderen, er steget betydeligt de seneste 15 år. Siden januar 2023 er beskæftigelsen blandt mennesker over pensionsalderen steget med 19.000 personer. Det skyldes blandt andet den nuværende højkonjunktur, at der bliver flere ældre, og at færre går på efterløn.









Den seneste udgave af "Status på arbejdsmarkedet" slår også fast, at en del af stigningen også skyldes, at arbejdsindkomster ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Effektanalysen viser blandt andet, at afskaffelsen af modregningsreglerne for arbejdsindkomst særligt har fået kvinder til at blive på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen. Det er ellers typisk mænd, der fortsætter med at arbejde.









- Det er på alle måder positivt, at flere seniorer vælger at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet. Økonomi betyder noget for folks valg. Og det betyder noget for hele vores samfund, når dygtige og erfarne folk fortsætter og bidrager, selvom de har muligheden for at trække sig tilbage, siger beskæftigelsesminister Kaare Dybvad Bek (S).









Analysen "Status på arbejdsmarkedet" ser også på overrepræsentationen af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension. Næsten hver femte borger fra MENAPT-landene (Lande i Mellemøsten og Nordafrika samt Pakistan og Tyrkiet) i alderen 18-66 år er på førtidspension, mens det for alle kun er cirka syv procent.









- Der er en bekymrende overrepræsentation af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension, som vi ikke kan forklare. Førtidspension er den højeste ydelse, vi har, og tiltænkt nogle af de allersvageste i vores samfund. Derfor skal vi værne om ordningen. Vi kommer til at genåbne visse førtidspensionssager og frakende førtidspension, hvis det viser sig, at nogle ikke er berettiget til den, siger Kaare Dybvad Bek.









her: Interesserede kan hente den seneste udgave af "Status på arbejdsmarkedet"









