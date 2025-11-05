Logistik-virksomhed i Horsens bliver en del af bornholmsk koncern
Onsdag 5. november 2025 kl: 13:06Af: Jesper Christensen
BHS Logistics A/S oplyser, at selskabet, der har hovedsæde i Rønne på Bornholm, tre afdelinger i Danmark, to i Sverige og en i Spanien, har med virkning fra lørdag 1. november overtaget aktiviteterne fra Liso Logistics i Horsens. Liso Logistics' aktiviteter omfattede transport af farligt gods, fleksible fragtløsninger og grøn logistik
Hos BHS Locistics A/S peger man på, at overtagelsen af aktiviteterne bidrager til at styrke selskabets eksisterende trafiknetværk i Skandinavien og Nordeuropa. Samtidig giver det mulighed for at tilbyde en bredere palette af transportløsninger.
Den senest offentliggjorte årsrapport 2023/2024 for Liso Logistics A/S viste et overskud efter skat på 143 kroner mod 111.065 kroner i 2022/2023. Balancen i 2023/2024 var på 7.618.748 kroner mod 5.654.558 i 2022/2023, mens egenkapitalen var på 923.642 i 2023/2024 mod 923.499 i 2022/2023.
Ifølge CVR-registret beskæftigede Liso Logistics A/S 14 medarbejdere i august i år.
