Logistik-virksomhed i Horsens bliver en del af bornholmsk koncern

Onsdag 5. november 2025 kl: 13:06

Hos BHS Locistics A/S peger man på, at overtagelsen af aktiviteterne bidrager til at styrke selskabets eksisterende trafiknetværk i Skandinavien og Nordeuropa. Samtidig giver det mulighed for at tilbyde en bredere palette af transportløsninger.









Den senest offentliggjorte årsrapport 2023/2024 for Liso Logistics A/S viste et overskud efter skat på 143 kroner mod 111.065 kroner i 2022/2023. Balancen i 2023/2024 var på 7.618.748 kroner mod 5.654.558 i 2022/2023, mens egenkapitalen var på 923.642 i 2023/2024 mod 923.499 i 2022/2023.









Ifølge CVR-registret beskæftigede Liso Logistics A/S 14 medarbejdere i august i år.





