Toldere i lufthavn fandt 150 kg cannabis på en uge

Tirsdag 21. oktober 2025 kl: 17:12

I forbindelse med scanning af bagage var der særlig interesse for en af de rejsendes bagage. Ved en yderligere kontrol viste det sig, at der i alt var 47,7 kg vakuumpakket cannabis fordelt i to kufferter.









Politiet blev herefter tilkaldt, og den rejsende blev anholdt. Københavns Politi har efterfølgende sigtet den rejsende for indsmugling af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse.









Få dage senere fandt toldere 89 kg cannabis fordelt i fem kufferter hos to rejsende. Begge blev efterfølgende sigtet af Københavns Politi.









- Disse sager er et bevis på, at vi skal blive ved med at kontrollere, som vi gør. Cannabis skal ikke ind over de danske grænser, og det skal især ikke ende på gaden med henblik på videresalg. Derfor arbejder vi konstant på at blive endnu bedre til at opsnappe den her type narkotika på baggrund af efterretninger, data og konkrete stikprøver, siger Toldstyrelsens kontroldirektør, Jeppe Kjærgaard.









I 2024 tilbageholdt Toldstyrelsens i alt 996 kg cannabis ved grænserne til Danmark.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.