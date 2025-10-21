Lastvognstog væltede i soloulykke

Tirsdag 21. oktober 2025 kl: 11:42

Chaufføren, der kom fra Stevns, trak ud i nødsporet, men mistede herredømmet, så lastvognstoget fortsatte gennem autoværnet og ud i græsrabatten.









Politiet forklarer, at lastbilchaufføren forsøgt at rette op, men vogntoget kom i slinger og væltede, så det grus, der var på ladet, endte i nødsporet. Den 29-årige chauffør slog hovedet under uheldet og blev kørt til tjek på skadestuen. Ifølge politiet kom han ikke alvorligt til skade. To baner på motorvejen blev spærret i omkring fire timer, mens der blev ryddet op på stedet.





