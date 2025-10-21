Lastvognstog væltede i soloulykke
Tirsdag 21. oktober 2025 kl: 11:42Af: Jesper Christensen
Mandag morgen lidt efter klokken halv otte sprang der et dæk på et lastvognstog, der kom kørende ad motorvej E20 mod syd ved Sølrød nord for Køge med en 29-årig chauffør bag rattet. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin seneste døgnrapport
Chaufføren, der kom fra Stevns, trak ud i nødsporet, men mistede herredømmet, så lastvognstoget fortsatte gennem autoværnet og ud i græsrabatten.
Politiet forklarer, at lastbilchaufføren forsøgt at rette op, men vogntoget kom i slinger og væltede, så det grus, der var på ladet, endte i nødsporet. Den 29-årige chauffør slog hovedet under uheldet og blev kørt til tjek på skadestuen. Ifølge politiet kom han ikke alvorligt til skade. To baner på motorvejen blev spærret i omkring fire timer, mens der blev ryddet op på stedet.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Ø-færger sætter farten ned for at spare brændstof
- Færgerederi var 363 passagerer fra et sætte ny rekord
- Maskinstation på Lolland hentede fire-akslet tip-trailer i Østjylland
- Lastvognstog væltede i soloulykke
- Tysk lastbil er den øverste e-stjerne på listen
- Fragtmænd har fået længe trailere
- Transportvirksomhed i Odense har fået de første - og venter på de næste
- Chauffør i varebil havde sin telefon i hånden - og tre paller lattergas i varerummet
- Bro-by får et nyt truckcenter
- Fredag 17. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Online-kort viser vej til ladestandere til elektriske lastbiler
- Fem-akslet lastbil bliver bygget på fabrikken
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!