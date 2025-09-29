Havneoperationer i Liepāja i Letland kan komme på svenske hænder
Mandag 29. september 2025 kl: 13:59Af: Redaktionen
Hvis konkurrencemyndighederne i Letland godkender en aftale mellem svenske Stena Line og det lettiske selskab, Terrabalt, overtager det svenske færgerederi alle aktier i havneoperatøren Terrabalt i den lettetiske havneby Liepāja
Ved at overtage det lettiske selskab Terrabalt overtager Stena Line driften af ro/ro-, bulk- og stykgodsterminalen i Liepāja, som er Letlands tredjestørste havn. Liepāja-havnen drives inden for rammerne af Liepājas Særlige Økonomiske Zone (SEZ), en frihandelszone oprettet i 1997, der omfatter havnen, et industriområde og lufthavnen. Stena Line driver i øjeblikket ruten Liepāja-Travemünde med to fartøjer.
Stena Line's netværk i Østersøen omfatter også ruterne mellem Ventspils i Estland og Nynäshamn i det østlige Sverige tæt på Stockholm med to fartøjer. Siden maj 2023 har Stena Line ejet havneoperationerne i Ventspils, der rummer Estlands næststørste havn.
På ruten mellem Gdynia i Polen og Karlskrona i det sydøstlige Sverige sejler Stena Line med tre fartøjer og har desuden majoritetsandele i havneoperatøren KBP (Karlskrona Baltic Port). Ruten mellem Trelleborg i Skåne og Rostock i det nordøstlige Tyskland drives med Sveriges eneste to færger med jernbanekapacitet. Ruten er dermed et vigtigt led i transporter, hvor der indgår transport med tog mellem Sverige og Kontinentaleuropa.
Overtagelsen af havneoperatøren i Liepāja skal godkendes af den lettiske konkurrencemyndighed og andre instanser, før den kan træde i kraft. Indtil godkendelsen er på plads, fortsætter de nuværende ejere med at drive terminalerne.
