Havneoperationer i Liepāja i Letland kan komme på svenske hænder

Mandag 29. september 2025 kl: 13:59

Ved at overtage det lettiske selskab Terrabalt overtager Stena Line driften af ro/ro-, bulk- og stykgodsterminalen i Liepāja, som er Letlands tredjestørste havn. Liepāja-havnen drives inden for rammerne af Liepājas Særlige Økonomiske Zone (SEZ), en frihandelszone oprettet i 1997, der omfatter havnen, et industriområde og lufthavnen. Stena Line driver i øjeblikket ruten Liepāja-Travemünde med to fartøjer.









Stena Line's netværk i Østersøen omfatter også ruterne mellem Ventspils i Estland og Nynäshamn i det østlige Sverige tæt på Stockholm med to fartøjer. Siden maj 2023 har Stena Line ejet havneoperationerne i Ventspils, der rummer Estlands næststørste havn.









På ruten mellem Gdynia i Polen og Karlskrona i det sydøstlige Sverige sejler Stena Line med tre fartøjer og har desuden majoritetsandele i havneoperatøren KBP (Karlskrona Baltic Port). Ruten mellem Trelleborg i Skåne og Rostock i det nordøstlige Tyskland drives med Sveriges eneste to færger med jernbanekapacitet. Ruten er dermed et vigtigt led i transporter, hvor der indgår transport med tog mellem Sverige og Kontinentaleuropa.









Overtagelsen af havneoperatøren i Liepāja skal godkendes af den lettiske konkurrencemyndighed og andre instanser, før den kan træde i kraft. Indtil godkendelsen er på plads, fortsætter de nuværende ejere med at drive terminalerne.

