Ændringer i køre- og hviletidsbekendtgørelsen bliver udsat
Fredag 9. januar 2026 kl: 09:24Af: Redaktionen
Datoen for, hvornår en række ændringer i køre- og hviletidsbekendtgørelsen træder i kraft, er ændret til onsdag 1. juli. Det oplyser Færdselsstyrelsen
Oprindeligt skulle den ændrede bekendtgørelse være trådt i kraft fredag i denne uge.
Færdselsstyrelsen oplyser, at udsættelsen sker på baggrund i høringssvarene og for at give branchen tid til at omstille sig til de nye arbejdstidsregler.
Interesserede kan læse mere her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Entreprenør tager maskinerne på ny fire-akslet maskintrailer
- Vognmand i Holstebro kan sætte to stjerner i stikket
- Investeringer i land-infrastruktur kan blive katalysatoren for næste vækstfase
- Færre færger fragtede flere biler
- - Det er tilfredsstillende
- Ændringer i køre- og hviletidsbekendtgørelsen bliver udsat
- Decembers nummer ét var dobbelt så stor som nummer to
- Ulovlige overhalinger udløste straksbøder
- Danske køretøjer kan synes i udlandet
- Bestanden er vokset med en procent
- Tysk transportvirksomhed har fået køletrailer nummer 1.000
- Batteri-elektrisk færger har fået sit navn
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!