Ændringer i køre- og hviletidsbekendtgørelsen bliver udsat

Fredag 9. januar 2026 kl: 09:24

Oprindeligt skulle den ændrede bekendtgørelse være trådt i kraft fredag i denne uge.









Færdselsstyrelsen oplyser, at udsættelsen sker på baggrund i høringssvarene og for at give branchen tid til at omstille sig til de nye arbejdstidsregler.





