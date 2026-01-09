Vognmand i Holstebro kan sætte to stjerner i stikket
Fredag 9. januar 2026 kl: 13:45Af: Redaktionen
Hessel Trucks A/S har her først i det nye år leveret to batteri-elektriske to-akslede Mercedes-Benz eActros 600-trækkere til Vognmand Sv. E. Brogaard A/S i Holstebro
Ud over lastbilerne har vognmanden også investeret i hjemmeladning leveret af Hessel Power ApS, så den samlede løsning understøtter både en grønnere hverdag og en effektiv drift.
Lastbilerne er leveret af Bjarke Laursen fra Ejner Hessel i Holstebro.
