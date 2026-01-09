Vognmand i Holstebro kan sætte to stjerner i stikket

Fredag 9. januar 2026 kl: 13:45

Ud over lastbilerne har vognmanden også investeret i hjemmeladning leveret af Hessel Power ApS, så den samlede løsning understøtter både en grønnere hverdag og en effektiv drift.









Lastbilerne er leveret af Bjarke Laursen fra Ejner Hessel i Holstebro.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.