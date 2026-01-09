Entreprenør tager maskinerne på ny fire-akslet maskintrailer

Fredag 9. januar 2026 kl: 15:08

Om den nye fire-akslede Faymonville maskintrailer:





Opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Svanehals med huller i kantvange for skrubare surringer, 200 mm fra front derefter 400 mm

2 par 5.000 kg surring på svanehals

1 par 10.000 kg surring i bagerste del af svanehals

4 stk. 400 mm høje aftagelige og eloxerede alu-sider på svanehals

Sideforbredning på begge sider op til 3.200 mm

6.600 mm udtræk, der starter fra repos

50 mm hårdttræsbund med ståldørk over aksler

8 par 10.000 kg surringer på nedbygget del

1 par hydrauliske støtteben under bagende

Hjulgrav mellem første og anden aksel

1 sæt alu-ramper til repos - 1.500 x 400 x 150 mm

1 stk. reservehjul med holder under lad i højre side

2-delt sideforskydelige hydrauliske stålramper

Gravarmshul

Fire 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor de tre er hydraulisk styrede og den sidste er en medløbende aksel med lift









Den nye maskintrailer med udtræk, der er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S, har som blokvogn en tilladt totalvægt på 73.000 kg.









Entreprenør Henning Have A/S, der blev etableret i 1965, beskæftiger sig jord-, kloak- og belægningsarbejder, kystsikring, betonopgaver, naturgenopretning og serviceopgaver i forbindelse med

vandløbs- og naturpleje. I 2018 åbnede virksomheden HH Grus i Frederikshåb ved Randbøl og i 2021 åbnede HH Grus i Lejrskov ved Lunderskov med salg af bundsikringssand og stabilgrus til både

private og erhvervsvirksomheder.

