REDERIORGANISATION:
Forhandlingerne om den første globale klimaaftale for et helt erhverv blev smidt i vandet, da FN-organisationen for søfart - IMO - fredag stemte om forhandlingsresultatet som afslutning på sidste uges møde i London. Danske Rederier kalder det ”en stor skuffelse”
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Sømænds mentale sundhed under pres af digitalisering til søs
- Geopolitik spændte ben for grøn omstilling af den internationale skibsfart
- Klimaaftale for søfarten faldt i vandet
- Virksomheder skal betale 100 millioner kroner
- Stor havn i Sydvestjylland bliver medlem af globalt innnovationsnetværk
- Tønder og pallecontainere med dieselolie er skyllet i land ved Agger
- Flere rejste med færgerne i Dannmark og færgerne til udlandet
- Grønlandsk havn skal have ny orlogskaj
- Rederiorganisationer fra syv store søfartsnationer bakker op om nuludslipsmål
- Esbjerg Havn udvides med 53 hektar
- Krigsforsikring er vigtigste maritime tiltag i regeringens nye lovprogram
- Dansk tankskibsrederi udvider sin flåde med skib på 130 meter
Skriv din kommentar:
Geopolitik spændte ben for grøn omstilling af den internationale skibsfart
Mandag 20. oktober 2025 kl: 11:22Af: Redaktionen
Forhandlingerne om den første globale klimaaftale for et helt erhverv blev smidt i vandet, da FN-organisationen for søfart - IMO - fredag stemte om forhandlingsresultatet som afslutning på sidste uges møde i London. Danske Rederier kalder det ”en stor skuffelse”
- Det var ikke det, vi kom efter. Vi kom for endelig at lukke en afgørende klimaaftale for den internationale skibsfart. Det har vi i Danmark arbejdet benhårdt for i lang tid, så det er en stor skuffelse, siger Danske Rederiers administrerende direktør, Anne H. Steffensen.
Medlemsstaterne i FN’s søfartsorganisation, International Maritime Organization (IMO), var samlet i London for endeligt at vedtage den Net Zero Framework-aftale, der faldt på plads tilbage i april.
Aftalen skulle bringe den internationale skibsfarts udledninger mod nul inden 2050. Forud for mødet i IMO i sidst uge pegede alt på, at aftalen ville blive vedtaget. Men efter to dages forhalinger i forhandlingslokalet - og trusler fra USA's præsident om at straffe lander, der stemte for aftalen - valgte IMO at udskyde afstemningen.
- Der er sket meget i verden siden 2023, hvor rammerne for strategien blev vedtaget. Det betyder desværre, at der har været alle mulige andre agendaer i forhandlingsrummet end klima. Geopolitiske spændinger og en ny verdensorden har gjort sit indtog. Også i IMO, siger Anne H. Steffensen.
Aftalen ville have haft en positiv effekt på prisforskellen mellem fossile brændstoffer og alternative brændstoffer, der er afgørende for omstillingen af skibsfarten. I dag er alternative brændstoffer tre til fire gange dyrere end fossile, og produktionen er på et meget lavt niveau i blandt andet Europa.
- Skibsfarten har fortsat hårdt brug for global regulering og dermed sikkerhed for planen for den grønne omstilling. Det er nødvendigt for at understøtte investeringer i nye grønne skibe og de grønne brændstoffer, vi skal sejle på. Desværre var der ikke den politiske vilje i rummet til at gøre arbejdet færdigt i denne uge. Men hvor der er liv, er der håb. Arbejdet for skibsfartens grønne omstilling fortsætter, sagde Anne H. Steffensen efter fredagens møde.
Lidt om IMO's Net Zero Framework:
Aftalen indeholder blandt andet et krav om gradvis reduktion af drivhusgasintensiteten i det brændstof, skibene sejler på. Skibe, der udleder mere end kravene tillader, skal betale, mens de mest energieffektive skibe kan optjene og handle overskydende enheder samt få belønning for brug af grønne brændstoffer. Det bliver dyrere at udlede drivhusgasser, og det kan betale sig at reducere.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Sømænds mentale sundhed under pres af digitalisering til søs
- Geopolitik spændte ben for grøn omstilling af den internationale skibsfart
- Klimaaftale for søfarten faldt i vandet
- Virksomheder skal betale 100 millioner kroner
- Stor havn i Sydvestjylland bliver medlem af globalt innnovationsnetværk
- Tønder og pallecontainere med dieselolie er skyllet i land ved Agger
- Flere rejste med færgerne i Dannmark og færgerne til udlandet
- Grønlandsk havn skal have ny orlogskaj
- Rederiorganisationer fra syv store søfartsnationer bakker op om nuludslipsmål
- Esbjerg Havn udvides med 53 hektar
- Krigsforsikring er vigtigste maritime tiltag i regeringens nye lovprogram
- Dansk tankskibsrederi udvider sin flåde med skib på 130 meter
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!