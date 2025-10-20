Geopolitik spændte ben for grøn omstilling af den internationale skibsfart

REDERIORGANISATION:

Mandag 20. oktober 2025 kl: 11:22

- Det var ikke det, vi kom efter. Vi kom for endelig at lukke en afgørende klimaaftale for den internationale skibsfart. Det har vi i Danmark arbejdet benhårdt for i lang tid, så det er en stor skuffelse, siger Danske Rederiers ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Anne H. Steffensen.









Med­lem­s­sta­ter­ne i FN’s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion, International Maritime Organization (IMO), var samlet i London for endeligt at vedtage den Net Zero Framework-aftale, der faldt på plads tilbage i april.









Aftalen skulle bringe den internationale skibsfarts udledninger mod nul inden 2050. Forud for mødet i IMO i sidst uge pegede alt på, at aftalen ville blive vedtaget. Men efter to dages forhalinger i for­hand­lings­lo­ka­let - og trusler fra USA's præsident om at straffe lander, der stemte for aftalen - valgte IMO at udskyde afstemningen.









- Der er sket meget i verden siden 2023, hvor rammerne for strategien blev vedtaget. Det betyder desværre, at der har været alle mulige andre agendaer i for­hand­lings­rum­met end klima. Geopolitiske spændinger og en ny verdensorden har gjort sit indtog. Også i IMO, siger Anne H. Steffensen.









Aftalen ville have haft en positiv effekt på prisforskellen mellem fossile brændstoffer og alternative brændstoffer, der er afgørende for omstillingen af skibsfarten. I dag er alternative brændstoffer tre til fire gange dyrere end fossile, og produktionen er på et meget lavt niveau i blandt andet Europa.









- Skibsfarten har fortsat hårdt brug for global regulering og dermed sikkerhed for planen for den grønne omstilling. Det er nødvendigt for at understøtte investeringer i nye grønne skibe og de grønne brændstoffer, vi skal sejle på. Desværre var der ikke den politiske vilje i rummet til at gøre arbejdet færdigt i denne uge. Men hvor der er liv, er der håb. Arbejdet for skibsfartens grønne omstilling fortsætter, sagde Anne H. Steffensen efter fredagens møde.









Lidt om IMO's Net Zero Framework:

Aftalen indeholder blandt andet et krav om gradvis reduktion af driv­hus­ga­s­in­ten­si­te­ten i det brændstof, skibene sejler på. Skibe, der udleder mere end kravene tillader, skal betale, mens de mest ener­gi­ef­fek­ti­ve skibe kan optjene og handle overskydende enheder samt få belønning for brug af grønne brændstoffer. Det bliver dyrere at udlede drivhusgasser, og det kan betale sig at reducere.

