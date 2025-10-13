- Så langt er vi nået på et halvt år

BANEDANMARK GØR STATUS OVER ARBEJDE I AARHUS:

Mandag 13. oktober 2025 kl: 21:07

Af: Redaktionen Spor 4 til 7 har været pillet helt væk, og nye spor og sveller er lagt. Arbejdet med et helt nyt spor 8, der skal øge kapaciteten i Aarhus, er også nået langt. (Foto: Banedanmark)

Det er seks måneder siden, at Banedanmark tog hul på arbejdet med at bygge om på sporene på Aarhus H. Dem, der har haft mulighed for at følge med i arbejdet, kan se nye perroner og spor tage form. Hvis man er i Aarhus og ser ned over banearrealet tæt på Aarhus H, kan man på nuværende tidspunkt få en fornemmelse af, hvordan spor 4-7, som skal være færdige i starten af 2026, kommer til at se ud.









- Jeg tør godt at sige, at vi nu er halvvejs med entreprisen i banegraven. Vi er nået rigtigt langt med perronerne. Der er lagt nye skinner og sveller, og de første sporskifter er lagt. Det er enormt komplekst at tilrettelægge og udføre så omfattende et arbejde på meget lidt plads, samtidig med at der kører tog ind og ud af Aarhus. Men det går rigtigt godt, og vi følger tidsplanen, siger Helle Thambo, der er projektchef.









Hun kan også med til fredshed konstatere, at arbejdet følger tidsplanen.









Togene har to spor - sporarbejdet foregår på fire

Al togtrafik til og fra Aarhus foregår i øjeblikket fra to spor, mens der bliver arbejdet i de øvrige fire spor. Projektet på Aarhus H forventes at tage to år i alt.





På de første seks måneder er der sket følgende:

Der er blevet fjernet gamle skinner og lagt nye skinner og sveller i de fire første spor

Der er blevet fjernet perroner, og opbygningen af nye, længere perroner er i gang

Sporene er blevet sænket, så der er plads til at installere kørestrøm under Bruuns Bro og Vandrehallen. Det er en forudsætning for, at der kan køre eltog gennem Aarhus

Et nyt spor 8 er blevet anlagt, hvilket skal forøge kapaciteten på Aarhus H

Der er blevet boret en tunnel under banen ved Værkmestergade, hvor de mange nødvendige kabler til banen skal føres









Med på det grønne spor

Arbejdet foregår både på banegården i Aarhus og flere andre steder omkring Aarhus. Det er et omfattende arbejde at gøre klar til elektrificering, fordi flere broer omkring Aarhus skal renoveres, rives ned eller forstærkes for at gøre plads til kørestrømmen.









- Når vi er færdige, kan de rejsende glæde sig til nye, opdaterede perroner og spor, der kan tage imod DSB’s nye og længere eltog. Og så kommer Aarhus med på den grønne bølge og bliver elektrificeret, så der fra 2027 kan køre eltog på hele den jyske hovedstrækning fra Fredericia til Aalborg, hvilket bliver en kæmpe gevinst ikke bare for Aarhus, men hele Danmark, siger Helle Thambo.













