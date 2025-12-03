Ny bekendtgørelse åbner for 4,2 meter høje køretøjer - og øget totalvægt

Onsdag 3. december 2025 kl: 13:37

Færdselsstyrelsen oplyser, at bekendtgørelsen om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk er ændret og vil give vognmænd mulighed for at optimere både kørsel og last.









Med bekendtgørelsen ændres der i den maksimalt tilladt højde for bus, lastbil, traktor og motorredskab samt påhængskøretøjer til 4,20 meter, og den maksimale vægt for vogntog med syv eller flere aksler hæves fra 56 tons til 58 tons.









Ændringerne til køretøjers maksimalt tilladte højde og vægtforøgelsen for vogntog med syv eller flere aksler har først virkning fra fredag 1. januar 2027. Det er bekendtgørelsens paragraf 13 og paragraf 21.









Desuden vil det med ændringerne til bekendtgørelsen være muligt at køre med en særligt bred sneplov på indtil 4,90 meter på motorveje, og politiet og forsvaret vil kunne køre med redningsbåde, der er 3,30 meter bredde.









Endvidere foretages der ændringer i reglerne om fravigelse af største akseltryk og totalvægt, så det tydeligt fremgår, at en tilladelse til fravigelse skal medbringes ved kørsel, og at der kan tilknyttes vilkår til tilladelsen.









her: Bekendtgørelsen, der træder i kraft torsdag 1. januar 2026, kan ses på retsinformation.dk - klik









