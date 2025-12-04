EU's transportministre åbner et vindue for nordiske transporter i fremtiden

VOGNMANDSORGANISATION EFTER TRANSPORTMINISTERMØDE:

Torsdag 4. december 2025 kl: 13:54

Aftalen om indholdet af det kommende direktiv blev indgået efter mange og lange forhandlinger siden, forslaget blev præsenteret i juli 2023. Det seneste halve år har Danmark siddet for bordenden i kraft af EU-formandskabet. Og det har ikke været noget dårligt udgangspunkt for de kommende forhandlinger med EU-Parlamentet.









- Aftalen giver mulighed for nationale forskelle, som det også er tilfældet i dag. Det er afgørende for de nordiske lande, der tillader kørsel af vogntog med højere vægte og dimensioner både nationalt og på tværs af grænser mellem de nordiske lande. Nu kan vi fortsætte operationerne - ikke bare med de forskellige modulvogntogskoncepter, men også med de seks- og syv-akslede vogntog med højere totalvægte end EU’s standard på 40 - 44 ton. Og det har potentiale til at udvikle sig yderligere, siger DTL’s administrerende direktør, Erik Østergaard, der er meget tilfreds med udfaldet.









Oscar Hyléen fra svenske SÅ og formand for Nordic Logistics Association (NLA) peger på, at Europa har brug for en ambitiøs ramme, der giver mulighed for, at tungere, længere og højere vogntog kan køre nationalt og på tværs af grænser.









- Det er den mest effektive måde for vejtransporten at reducere brændstofforbruget, reducere emissioner og antallet af lastbiler på vejene på samtidig med, at mere gods transporteres med færre chauffører, siger han.









Administrerende direktør for NLA Torsten Laksafoss Holbek, der roser forløbet i EU, fremhæver, at det danske EU-formandskab har været afgørende for at skabe gennembruddet i forhandlingerne.









- Vi er ikke mindst glade for at se, at EU's medlemsstater støtter, at grænseoverskridende transport med højkapacitetskøretøjer kan fortsætte mellem de lande, der har indgået aftaler. Det vil hjælpe vejtransporten med at forblive konkurrencedygtig og energieffektiv, siger Torsten Laksafoss Holbek.









EU’s ministerråd vil nu under ledelse af det kommende cypriotiske EU-formandskab indlede trilogforhandlinger med EU-Parlamentet om vægt- og dimensionsdirektivet. Et centralt element i det reviderede forslag er at indføre incitamenter til at investere i nul-emissionskøretøjer.

