Tre kørte for hurtig ved vejarbejde - og mistede kørekortene
Torsdag 4. december 2025 kl: 11:06Af: Redaktionen
Midt- og Vestsjællands Politi tjekkede onsdag, hvor hurtigt bilerne kørte på Egedesvej i Køge, hvor der for tiden er vejarbejde. Tre kørte med så høj hastighed, at de med politiet ord "kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet"
Klokken 11.00 målte færdselspolitiet en varebil ført af en 28-årig mand fra Glostrup til at køre 61 km/t i en skiltet zone med vejarbejde, hvor vejarbejderne gik i vejsiden. Manden erkendte at have kørt for hurtigt.
Samme sted blev en 28-årig kvinde fra København målt til at køre 62 km/t, mens en 42-årig mand fra Lille-Skensved blev målt til at køre 60 km/t ved vejarbejdet.
Alle kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- EU's transportministre åbner et vindue for nordiske transporter i fremtiden
- Uddannelsesinstitution fortæller om en vej fra drengedrøm til selvstændig vognmand
- Distributør af blade er blevet indklaget Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
- Tilskudsmodtagere og projekter kan ses på en liste
- Tre kørte for hurtig ved vejarbejde - og mistede kørekortene
- 51-årig mand stjal klokker ved jernbaneoverkørsler, hvor en ung mand mistede livet
- Europæisk megawatt-ladenetværk får støtte fra EU
- Ny bekendtgørelse åbner for 4,2 meter høje køretøjer - og øget totalvægt
- Ejendomsinvestor vil anlægge logistik- og intermodalt hub i Ringsted
- Vej-entreprenør skærer ned på CO2-udledningen
- Sikkerhed for chauffører og bude får særlig opmærksomhed op til jul
- Hirtshals Havn lægger arealer til stor beredskabsøvelse
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!