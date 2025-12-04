Tre kørte for hurtig ved vejarbejde - og mistede kørekortene

Torsdag 4. december 2025 kl: 11:06

Klokken 11.00 målte færdselspolitiet en varebil ført af en 28-årig mand fra Glostrup til at køre 61 km/t i en skiltet zone med vejarbejde, hvor vejarbejderne gik i vejsiden. Manden erkendte at have kørt for hurtigt.





Samme sted blev en 28-årig kvinde fra København målt til at køre 62 km/t, mens en 42-årig mand fra Lille-Skensved blev målt til at køre 60 km/t ved vejarbejdet.





Alle kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet.

