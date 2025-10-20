Bro-by får et nyt truckcenter

Mandag 20. oktober 2025 kl: 12:02

Af: Redaktionen Tegning og visualisering af Volvo Truck Center Hobro.

I slutningen af sidste år købte Volvo Danmark A/S en grund på Søagervej i Onsild ved Hobro tæt på motorvej E45. Målet var at bygge et nyt og moderne truckcenter som en del af Volvo Danmarks langsigtede vækststrategi om at være til stede og let tilgængelig ved vigtige transportkorridorer i Danmark. Det er ligeledes en del af Volvo Danmarks strategi at tilbyde moderne og tidssvarende faciliteter for både kunder og medarbejdere.









- Vi er utrolig glade for, at vi har fået byggetilladelse fra myndighederne og kan påbegynde arbejdet med det nye Volvo Truck Center i Hobro. Først og fremmest glæder vi os til at byde kunder og medarbejdere velkommen i et nyt og moderne Truck Center, siger administrerende direktør for Volvo Danmark A/S, Peter Ericson.









- Vi har et ønske og en passion om at holde vores kunder godt kørende og give dem en premium serviceoplevelse. Derfor samler vi kræfterne i Hobro for at kunne levere en endnu bedre og fremtidssikret service. Nye teknologier og drivliner som el og LNG samt den generelle teknologiske udvikling stiller nye krav til vores kompetencer og udstyr på lokationerne. Det sikrer vi med det nye Truck Center i Hobro.









Når det nye Truck Center står klar til brug vil det være et nul-emissionsanlæg, der gør brug energi fra vedvarende energikilder. Som led i den grønne omstilling af transportbranchen arbejdes der med planer om, at det nye truckcenter skal have el lade-stationer til lastbiler på lokationen i Hobro.









Volvo Danmark tager det første spadestik til det nye byggeri i løbet af november. Det nye Volvo Truck Center forventes at stå klar til at blive taget i brug i slutningen af 2026. Volvo Danmark har indgået aftale med DS Flexhal A/S om at være totalentreprenør på byggeriet af det nye truckcenter i Hobro. Arkitekt på projektet er Dansk Autobranche Rådgivning. I forbindelse med indvielsen af det nye Truck Center i Hobro er det meningen af Volvo Truck Center i Randers lukker. Kunder der i dag benytter Randers vil blive overflyttet og serviceret fra Hobro fremadrettet.

































