Virksomheder skal betale 100 millioner kroner

EFTERKONTROL AF TOLDANGIVELSER:

Onsdag 15. oktober 2025 kl: 11:04

- Vores efterkontrol er et vigtigt værktøj til at sikre fair konkurrencevilkår for de virksomheder, der overholder reglerne. Når vi finder fejl eller bevidst omgåelse af reglerne, har vi derfor både pligt til og mulighed for at regulere, siger Charles Conrad, der er erhvervsdirektør i Toldstyrelsen.









- At vi i år har nået et så markant resultat viser, at vores indsats virker. Derfor bruger vi også mange ressourcer på at vejlede og hjælpe virksomhederne, for reglerne kan være komplekse, siger han videre og peger på, at de fleste fejl ikke skyldes bevidst snyd, men derimod misforståelser.









Toldstyrelsen har indtil videre i år opkrævet i alt ca. 2,3 milliarder kroner i told. Når efterkontrollen i samme periode har reguleret virksomhedernes angivelser med 110 millioner kroner, svarer det til knap fem procent af den samlede toldindtægt. I 2023 foretog Toldstyrelsen reguleringer for godt 43 millioner kroner, mens der i 2024 blev foretaget reguleringer for knap 60 millioner kroner.









Efterkontrollen betyder, at Toldstyrelsen følger op på virksomhedernes toldangivelser efter, at varer er importeret eller eksporteret. Her gennemgår styrelsen blandt andet dokumentation, regnskaber og dataanalyser for at kontrollere, om der er angivet den korrekte toldværdi, varekode, oprindelse og mængde. På den måde sikres det, at EU får de indtægter, der er lovpligtige, og at virksomheder, der følger reglerne, ikke stilles dårligere end dem, der laver fejl eller forsøger at omgå reglerne.









- Den store regulering viser, hvor vigtigt det er, at virksomheder er grundige, når de angiver told, og derfor er Toldstyrelsen altid parate til at hjælpe med eventuelle spørgsmål, de måtte have. Samtidig er det en påmindelse om, at Toldstyrelsen følger op - også længe efter, at en vare er kommet ind i landet, siger Charles Conrad.

