Fire-akslet tip-trailer kan holde på vandet
Mandag 13. oktober 2025 kl: 21:20Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet væsketæt Kel-Berg tip-trailer til H.C. Container Service A/S, der har hjemsted i Værløse nord for København. Tip-kassen på den nye fire-akslede tip-trailer kan rumme 65 kubikmeter og er forsynet med automatisk rullepresenning
Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Fjerde aksel er derudover selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse og beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000 styrke
- Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke
- Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige, Kel-Berg værktøjskasse, samt kost- og skovlebeslag i venstre side
- Tip-kassen er leveret væsketæt
- Kornlem er lukket med alu-plade på bagsiden
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om H.C. Container Service A/S:
- H.C. Container Service A/S, der har rødder tilbage til 1952, er en vognmandsforretning med fokus på primært dagrenovation, samt kørsel med byggematerialer
- I dag drives H.C. Container, der er landsdækkende og råder over en omfattende vognpark, af Kim König
