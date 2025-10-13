Fire-akslet tip-trailer kan holde på vandet

Mandag 13. oktober 2025 kl: 21:20

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Fjerde aksel er derudover selvstyrende





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse og beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000 styrke

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke

Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige, Kel-Berg værktøjskasse, samt kost- og skovlebeslag i venstre side

Tip-kassen er leveret væsketæt

Kornlem er lukket med alu-plade på bagsiden





Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om H.C. Container Service A/S:

H.C. Container Service A/S, der har rødder tilbage til 1952, er en vognmandsforretning med fokus på primært dagrenovation, samt kørsel med byggematerialer

I dag drives H.C. Container, der er landsdækkende og råder over en omfattende vognpark, af Kim König





