Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Fire-akslet tip-trailer kan holde på vandet

Mandag 13. oktober 2025 kl: 21:20
Af: Redaktionen

Fire-akslet tip-trailer kan holde på vandet

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet væsketæt Kel-Berg tip-trailer til H.C. Container Service A/S, der har hjemsted i Værløse nord for København. Tip-kassen på den nye fire-akslede tip-trailer kan rumme 65 kubikmeter og er forsynet med automatisk rullepresenning

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn i begge sider
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Fjerde aksel er derudover selvstyrende

Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse og beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000 styrke
  • Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke
  • Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige, Kel-Berg værktøjskasse, samt kost- og skovlebeslag i venstre side 
  • Tip-kassen er leveret væsketæt
  • Kornlem er lukket med alu-plade på bagsiden

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om H.C. Container Service A/S:
  • H.C. Container Service A/S, der har rødder tilbage til 1952, er en vognmandsforretning med fokus på primært dagrenovation, samt kørsel med byggematerialer
  • I dag drives H.C. Container, der er landsdækkende og råder over en omfattende vognpark, af Kim König




Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Fire-akslet tip-trailer kan holde på vandet
- - Så langt er vi nået på et halvt år
- Politiet får ny kommunikationskanal i 2026
- Fredag 10. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Buschauffør fik angiveligt et ildebefindende
- Beskæftigelsen er steget blandt seniorerne de seneste år
- Flere rejste med færgerne i Dannmark og færgerne til udlandet
- Toldstyrelsen fandt over 60 kg khat i efterladt togbagage
- Grønlandsk havn skal have ny orlogskaj
- Nye regler gælder for dæk på lastbiler og busser i Danmark og Sverige
- Pakkedistributør er klar til at åbne sit nye distributionscenter i Randers
- Region Hovedstaden sikrer flyrute mellem København og Rønne med ny aftale
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst