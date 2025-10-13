Nye regler gælder for dæk på lastbiler og busser i Danmark og Sverige

Mandag 13. oktober 2025 kl: 11:01

I Danmark betyder en ændring af færdselsloven, der trådte i kraft tirsdag 1. juli i år, at det kan medføre en bøde på 1.000 kroner pr. dæk, hvis man kører med åbenbart uegnede dæk i vinterføre som sne, sjap eller is.









- Transportbranchen er sikkert alt andet lige allerede klædt godt på til at imødegå de nye krav, da langt størsteparten af nye og regummierede dæk, som sælges på det danske marked, opfylder både M+S og snegrebsmærkningen 3PMSF, siger Volker Nitz, der er direktør i Dækbranchen Danmark.









- Udfordringen ligger snarere i, at gå vinteren i møde med de rigtige dæk i forhold til behovet og føret - og fremfor alt tilstrækkeligt dækmønster, som sikrer vejgrebet, siger han videre.









Busselskaberne har et særligt ansvar

Seneste vinter bød på flere eksempler, hvor busser ikke havde det fornødne vejgreb - hverken til igangsætning eller opbremsning.









- Vi er af den opfattelse, at operatører, som har ansvar for personbefordring, i særlig grad bør være opmærksom på netop det rigtige dækvalg til vinterkørsel - og i særdeleshed, at der er mere dækmønster end bare det lovbefalede på nu 1,6 mm slidbane. Det vil gavne såvel sikkerheden for passagerer og medtrafikanter og generelt øge mobiliteten, siger Volker Nitz.









Nye skærpede vinterdækregler i Sverige

Dækbranchen anbefaler, at man kører både med M+S og snegrebsmærkede vinterdæk, altså 3PMSF i Danmark. Skal man til Sverige eller Tyskland er det allerede et lovkrav, men i Sverige skærpes reglerne yderligere fra mandag 10. november i år.









Tidligere var krav om vinterdæk betinget af vinterføre i en given tidsperiode. Det er nu ændret til, at køretøjer over 3.500 kg totalvægt skal være udstyret med snegrebsmærkede dæk (3PMSF) på styrende og trækkende aksler fra 10. november til 10. april - uanset om der er vinterføre eller ej. Endvidere stilles der krav om mindst 5,0 mm mønsterdybde på disse dæk i perioden.





