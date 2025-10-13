Grønlandsk havn skal have ny orlogskaj

Mandag 13. oktober 2025 kl: 11:10

Nuuk Havn har i de seneste år været udfordret på kapaciteten af tilgængelig kajplads. Derfor er Forsvarsministeriet og det selvstyreejede selskab, Sikuki Nuuk Harbour A/S blevet enige om at samarbejde om at etablere en dedikeret orlogskaj til Forsvaret. Det sker i forbindelse med den kommende udvidelse af Nuuk Havn.









Et udbud om udvidelse af havnen forventes at blive sat i gang i løbet af efteråret, og orlogskajen forventes at blive ca. 150 meter lang med en vanddybde på ca. 10 meter. Orlogskajen vil kunne bruges af civil skibstrafik, når Forsvaret eller allierede ikke er til stede i havnen. På den måde kan den udvidede kajplads også komme lokalsamfundet til gode.









Orlogskajen bliver etableret, ejet og drevet af Sikuki Nuuk Harbour A/S som den øvrige del af Nuuk Havn.

