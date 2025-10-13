Grønlandsk havn skal have ny orlogskaj
Mandag 13. oktober 2025 kl: 11:10Af: Redaktionen
Forsvarsministeriet, Naalakkersuisut og Sikuki Nuuk Harbour A/S er blevet enige om at etablere en orlogskaj til Forsvaret i forbindelse med den kommende udvidelse af Nuuk Havn. Initiativet er en del af den politiske Delaftale 2 om Arktis og Nordatlanten. Når kajen ikke bruges af forsvaret eller allierede, kan den bruges til civile formål
Nuuk Havn har i de seneste år været udfordret på kapaciteten af tilgængelig kajplads. Derfor er Forsvarsministeriet og det selvstyreejede selskab, Sikuki Nuuk Harbour A/S blevet enige om at samarbejde om at etablere en dedikeret orlogskaj til Forsvaret. Det sker i forbindelse med den kommende udvidelse af Nuuk Havn.
Et udbud om udvidelse af havnen forventes at blive sat i gang i løbet af efteråret, og orlogskajen forventes at blive ca. 150 meter lang med en vanddybde på ca. 10 meter. Orlogskajen vil kunne bruges af civil skibstrafik, når Forsvaret eller allierede ikke er til stede i havnen. På den måde kan den udvidede kajplads også komme lokalsamfundet til gode.
Orlogskajen bliver etableret, ejet og drevet af Sikuki Nuuk Harbour A/S som den øvrige del af Nuuk Havn.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Flere rejste med færgerne i Dannmark og færgerne til udlandet
- Grønlandsk havn skal have ny orlogskaj
- Rederiorganisationer fra syv store søfartsnationer bakker op om nuludslipsmål
- Esbjerg Havn udvides med 53 hektar
- Krigsforsikring er vigtigste maritime tiltag i regeringens nye lovprogram
- Dansk tankskibsrederi udvider sin flåde med skib på 130 meter
- Dansk-baseret transport- og speditionsfirma køber luft- og søfragtaktiviteter i Polen og Tyskland
- Landstrømsanlæg til havnen i Fredericia er sendt i udbud
- Ny containerterminal i Fredericia blev indviet i weekenden
- Politisk flertal peger på dansk konsortie
- Fem mænd er blevet dømt i sagen
- Sydvestjysk havn får endnu en lokal medejer i sit ejendomsselskab
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!