Flere rejste med færgerne i Dannmark og færgerne til udlandet

Mandag 13. oktober 2025 kl: 11:22

Sommeren 2025 endte med fornuftig passagerfremgang for de fem færgerederier Molslinjen, Scandlines, Go Nordic Cruiseline, Stena Line og Fjordline.









Tilsammen fik rederierne en passagerfremgang på ca. 1 procent i sommermånederne juni, juli og august i år sammenholdt med samme måneder sidste år.









Det svarer ca. til, at de fem rederier fragtede 100.000 flere passagerer mellem to danske havne eller mellem havne Danmark og havne nabolandene sammenlignet med sidste år.









- Det er absolut en godkendt sommer for de store danske færgerederier. For mange danskere er en tur med færgen en helt naturlig del af sommerferien. Færgerederierne lægger sig virkelig i selen i disse år og investerer i både nye færger og opgraderinger af de eksisterende. Det gør de for at sikre, at en rejse ombord på deres færger fremover bliver endnu nemmere, grønnere og mere komfortabel. Jeg er sikker på, at de danske færger går en lys fremtid i møde, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.









I år har Danske Rederier har på baggrund af oplysninger fra rederierne og fra shippax.com regnet sig frem til, at omkring. 8,87 millioner passagerer sejlede med de nævnte rederier henover sommeren.

