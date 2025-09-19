Nye togvogne er godkendt og må køre over grænsen

Fredag 19. september 2025 kl: 13:53

Hos DSB peger man på, at det er vigtigt, at den formelle godkendelse af EuroCity er kommet i hus som et resultat af et grundigt testforløb.









- Vi glæder os til snart at kunne give vores kunder en endnu bedre oplevelse, når de rejser til udlandet. Og vi håber dermed, at det vil give flere mod på at rejse på ferie med toget. De nye togvogne gør det samtidig muligt for DSB at kunne skabe flere internationale forbindelser fra Danmark ud i Europa i fremtiden, siger direktør for Strategi og Togmateriel hos DSB, Jürgen Müller.









Toget skal køre i fast passagerdrift fra slutningen af året på DSB's forbindelse mellem København og Hamborg. Passager vil inden da kunne være at opleve at køre med EC, da det testes med passagerer på udvalgte afgange i Danmark de kommende måneder. Det skal sikre en så smidig overgang som muligt inden, det går i fast international drift.









EC-toget kan desuden opleves på hovedbanegården på kulturnatten i København fredag 10. oktober.





DSB's nye EC-tog er med sine 209 meter og 492 passagerpladser selskabets længste tog. Sammen med de kommende IC5-tog, hvor det første er ankommet til Danmark, bliver EC-toget blive rygraden i DSB’s togflåde og skal sikre en mere bæredygtig transport

De første otte EC-vognstammer er blevet leveret, mens yderligere otte vognstammer leveres i 2026-2027 EC er produceret af den spanske togproducent Talgo og er også bestilt af tyske Deutsche Bahn (DB)





Interesserede kan læse mere om EC-togene her:





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.