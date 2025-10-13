Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      
POLITIET I KØBENHAVN EFTER BUSULYKKE:

Buschauffør fik angiveligt et ildebefindende

Mandag 13. oktober 2025 kl: 12:40
Af: Jesper Christensen

Søndag morgen kørte en bybus ind i en bygning på Georg Brandes Plads i det centrale København. Chaufføren og 17 passagerer blev lettere tilskadekomne sendt på skadestuen, mens 6 passagerer var uskadte. Københavns Politi oplyser mandag, at chaufføren angiveligt fik et ildebefindende

Den bygning, bussen ramte, blev så skadet, at den skulle afstives, inden bussen kunne trækkes fri.



Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- - Så langt er vi nået på et halvt år
- Politiet får ny kommunikationskanal i 2026
- Fredag 10. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Buschauffør fik angiveligt et ildebefindende
- Beskæftigelsen er steget blandt seniorerne de seneste år
- Flere rejste med færgerne i Dannmark og færgerne til udlandet
- Toldstyrelsen fandt over 60 kg khat i efterladt togbagage
- Nye regler gælder for dæk på lastbiler og busser i Danmark og Sverige
- Region Hovedstaden sikrer flyrute mellem København og Rønne med ny aftale
- Rejsende havde 26 kg vandpibetobak i bagagen
- Jernbaneprojekter får tilført ekstra midler
- Seks procent flere steg på letbanetogene i Odense
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst