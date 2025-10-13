POLITIET I KØBENHAVN EFTER BUSULYKKE:
Søndag morgen kørte en bybus ind i en bygning på Georg Brandes Plads i det centrale København. Chaufføren og 17 passagerer blev lettere tilskadekomne sendt på skadestuen, mens 6 passagerer var uskadte. Københavns Politi oplyser mandag, at chaufføren angiveligt fik et ildebefindende
Buschauffør fik angiveligt et ildebefindende
Mandag 13. oktober 2025 kl: 12:40Af: Jesper Christensen
Søndag morgen kørte en bybus ind i en bygning på Georg Brandes Plads i det centrale København. Chaufføren og 17 passagerer blev lettere tilskadekomne sendt på skadestuen, mens 6 passagerer var uskadte. Københavns Politi oplyser mandag, at chaufføren angiveligt fik et ildebefindende
Den bygning, bussen ramte, blev så skadet, at den skulle afstives, inden bussen kunne trækkes fri.
