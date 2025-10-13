Buschauffør fik angiveligt et ildebefindende

POLITIET I KØBENHAVN EFTER BUSULYKKE:

Mandag 13. oktober 2025 kl: 12:40

Den bygning, bussen ramte, blev så skadet, at den skulle afstives, inden bussen kunne trækkes fri.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.