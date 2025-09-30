- Danmarks største erhvervshavn skruer på for forventningerne

Tirsdag 30. september 2025 kl: 13:56

I forhold til samme periode sidste år er containeromsætnigen opgjort i teu - hvad der svarer til en 20-fods container - stået med godt 13 procent.









Særligt containeromsætningen (TEU) er steget markant med over 13 procent i første halvdel af 2025 sammenlignet med sidste år.









- Jeg glæder mig over, at vi sammen med virksomhederne formår at levere et meget tilfredsstillende resultat i årets første seks måneder, som har været præget af global uforudsigelighed. Det har stillet store krav til os, til APM Terminals, der opererer containerterminalen, og ikke mindst de mange mennesker, der hver dag arbejder for at sikre forsyningen, siger Thomas Haber Borch, der er administrerende direktør hos Aarhus Havn.









Første halvdel af 2025 har været præget af stor global uforudsigelighed, som har påvirket verdenshandlen og sendt forskydninger i de globale forsyningskæder. Det har man også kunnet mærke i Aarhus.









Aarhus Havn har efter de første seks måneder af 2025 opnået en omsætning på 186 millioner kroner med en EBIT på 52 millioner kroner. Det samlede resultat lyder på 48 millioner kroner. Det får Aarhus Havn til at opjustere forventningerne til året samlede resultat med 23 millioner kroner.









- Den økonomiske fremgang skal særligt ses i lyset af containeromsætningen. Vores i forvejen stærke rutenet er blevet udvidet med nye ruter og skibe samtidig med, at den geopolitiske situation sender flere containere til Aarhus. Vi oplever i stigende grad, at Aarhus er et vigtigt knudepunkt for containergods til resten af Europa, siger Thomas Haber Borch.









I løbet af de første seks måneder af året er der blevet introduceret flere nye containerruter til og fra Aarhus. Det gælder blandt andre de to direkte forbindelser til og fra Asien fra henholdsvis MSC samt Mærsk og Hapag-Lloyd. Derudover har Maersk introduceret flere nye forbindelser, ligesom rederiet CMA CGM har introduceret en ny rute med forbindelse til og fra Baltikum.