- Aftale åbner for CO2-hub i Grenaa

Onsdag 1. oktober 2025 kl: 13:57

Det er planen, at driften af anlægget skal starte i 2029. Projektet er en del af Normod Carbon's ambition om at udvikle Nordeuropas største netværk af CO2-hub, der kan samle over 20 millioner ton pr år (mtpa) til lagring eller anvendelse af CO2 og dermed støtte afkarboniseringen af de sværest reducerbare industrier.









Ved at samle CO2-volumener i mellemlagerhubs før de transporteres til dertil indrettede offshore- eller onshore-lagringsreservoirer, vil man typisk kunne reducere de samlede transport- og lagringsomkostninger med godt 25 procent, hvilket betyder, at flere CO2-fangstprojekter kan nå til endelige investeringsbeslutninger.









- Grenaa har den dybvandsadgang, industrielle zonering og skalerbarhed, som CCUS-industrien har brug for, siger Jan Lien, der er administrerende direktør i Normod Carbon.









- Vores aftale gør det muligt for udledere at dele en omkostningseffektiv infrastruktur og dermed accelerere udrulningen af CO2-fangst i hele regionen, siger han videre.









Kommercielt momentum

Normod Carbon har underskrevet hensigtserklæringer (LOI - letter of intention) med fire industrielle udledere for 6,4 mtpa. Selvom LOI allerede dækker mere end fase I-kapaciteten i Grenaa, arbejder Normod fortsat på offtake og er i dialog med udledere, der repræsenterer omkring 35 mtpa potentielle volumener i Nordeuropa.









Faser tilpasset efterspørgslen

Fase I er en flydende terminal, der efter planen skal være operationel i 2029. Fase II tilføjer onshore tankkapacitet med mål om at være driftklar i 2030 afhængigt af efterspørgslen.









Den endelige investeringsbeslutning for fase I er planlagt til første kvartal 2027.









Om Normod Carbon:

Normod Carbon udvikler delt logistik-infrastruktur til at indsamle CO2 fra flere udledere og transportere det effektivt til permanent lagring. Ved at sikre strategisk havneadgang, etablere mellemlager og indgå partnerskaber i hele værdikæden åbner Normod Carbon for skalerbar og bankbar CO2-håndtering. Virksomheden udvikler Nordeuropas største planlagte CO2-hub i Grenaa Havn og sigter mod over 20 mtpa af fuldkædeløsninger inden 2035.









Om Grenaa Havn:

Grenaa Havn er en af Danmarks største kommercielle dybvandshavne med dybvandsadgang fra Kattegat og moderne faciliteter. Havnen understøtter den grønne omstilling gennem aktiviteter inden for eksempelvis offshore vind, genbrug og bæredygtige brændstoffer.