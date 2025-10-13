ANALYSE FRA ERHVERVSRÅD:
Transportområdet ligger nummer fem

Beskæftigelsen er steget blandt seniorerne de seneste år
Mandag 13. oktober 2025 kl: 12:23Af: Redaktionen
I 2008 var omkring fire ud af ti personer mellem 60 og 64 år i beskæftigelse. I dag er antallet steget med 100.000 personer i job i aldersgruppen, så to ud af tre 60-64-årige nu er i beskæftigelse. I faktiske tal har 250.000 personer i aldergruppen en job. Transportområdet ligger nummer fem
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet sin analyse af beskæftigelsen blandt 60 til 64-årige på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Og peger på, at beskæftigelsen for seniorerne er steget, fordi økonomien og arbejdsmarkedet har kørt på højtryk i en årrække. Det har skabt bedre beskæftigelsesmuligheder for seniorerne, der ellers ikke står forrest i køen til de ledige stillinger.
- Der er virkelig sket meget med beskæftigelsen blandt de ældre. Det er nu klart det mest almindelige, at man er i job, selvom fødselsattesten fortæller, at du har rundet de 60 år, siger Sofie Holme Andersen, der er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Den stigende folkepensionsalder siden 2019 har samtidig udvidet arbejdsstyrken blandt de.d er er 65 og derover. Der til kommer de politisk vedtagne begrænsinger af efterlønsordningen, som også har bidraget til, at færre i aldersgruppen har kunnet trække sig tilbage. Men det kan ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ikke forklare hele stigningen.
- Der er rigtig mange seniorer, der gerne vil arbejde, og som har fået muligheden, fordi efterspørgslen på arbejdskraft har været så stærk. Det kan vi blandt andet se ved, at beskæftigelsen blandt ældre over pensionsalderen også er steget kraftigt siden 2008, siger Sofie Holme Andersen.
Mere end hver femte senior er ansat i sundhed og socialvæsen
Der er stor forskel på, hvilke brancher, der beskæftiger seniorerne. Hver femte seniorer i job er beskæftiget inden for social- og sundhedsvæsenet, mens cirka hver ottende er ansat i henholdsvis industri og handel.
- I enkelte brancher, for eksempel ejendomshandel, er en meget stor andel af de ansatte over 60 år gamle, men det dækker over nogle relativt små faggrupper. De fleste seniorer er ansat i de store brancher som sundhed, industri og handel, siger Sofie Holme Andersen og fortsætter:
- Det er enormt positivt, at flere ældre har mulighed for at fortsætte med at arbejde og opretholde en god levestandard. Det er dog vigtigt at huske, at efterlønnen stort set er blevet udfaset. Derfor er det også ekstra vigtigt at sørge for, at der stadig er udgange fra arbejdslivet for de seniorer, der ikke kan holde til at arbejde så længe.
Analysens hovedkonklusioner:
- Der er over 250.000 beskæftigede 60-64-årige, hvilket er en stigning på over 100.000 personer siden starten af 2008. Ligeledes er beskæftigelsen steget blandt dem, der er 65 år og derover
- Det er nu to ud af tre 60-64-årige, der er i beskæftigelse
- I brancherne ejendomshandel og udlejning samt vandforsyning og renovation er mere end hver femte medarbejder fyldt 60 år
- Hver femte senior arbejder i sundheds- og socialvæsenet, og mere end hver tiende i industrien og handelsbranchen
- Mere end hver femte senior er beskæftiget inden for sundheds- og socialvæsen
Andel af den samlede seniorbeskæftigelse:
- Sundhed og socialvæsen - 21,2 procent
- Industri - 12,4 procent
- Handel - 11,6 procent
- Undervisning - 8,3 procent
- Transport - 5,8 procent
- Offentlig administration, forsvar og politi - 5,8 procent
- Videnservice - 5,8 procent
- Bygge og anlæg - 5,2 procent
- Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service - 5,2 procent
- Andre serviceydelser mv. - 3,5 procent
- Finansiering og forsikring - 3,5 procent
- Information og kommunikation - 2,7 procent
- Ejendomshandel og udlejning - 2,6 procent
- Kultur og fritid - 1,9 procent
- Hoteller og restauranter - 1,7 procent
- Landbrug, skovbrug og fiskeri - 1,2 procent
- Vandforsyning og renovation - 0,8 procent
- Energiforsyning - 0,5 procent
- Råstofindvinding 0,2 procent
Tabellen viser, hvor seniorerne er i beskæftigelse fordelt på brancher det seneste år som andel af den samlede seniorbeskæftigelse. Perioden dækker over 2. kvartal 2024 til og med 1. kvartal 2025. (Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af Danmarks Statistik)
Interesserede kan hente analysen og læse mere her:
