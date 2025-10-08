REDERIORGANISATION:
SVM-Regeringen har et lovforslag om krigsforsikring på programmet for det Folketingsår, der startede tirsdag med åbningen af Folketiget. Rederiorganisatonen Danske Rederier kalder initiativet vigtigt for både Danmark og dansk skibsfart - og afgørende for, at den danske handelsflåde kan sejle videre i tilfælde af krig
Krigsforsikring er vigtigste maritime tiltag i regeringens nye lovprogram
Onsdag 8. oktober 2025 kl: 11:28Af: Redaktionen
SVM-Regeringen har et lovforslag om krigsforsikring på programmet for det Folketingsår, der startede tirsdag med åbningen af Folketiget. Rederiorganisatonen Danske Rederier kalder initiativet vigtigt for både Danmark og dansk skibsfart - og afgørende for, at den danske handelsflåde kan sejle videre i tilfælde af krig
For de danske rederier er SVM-Rgeringens forslag til en ændring af loven om krigsforsikring klart det vigtigste punkt i det fremlagte lovprogram - og lovforslaget fremsættes onsdag.
- Vi lever i en tid med globale spændinger, og det er vigtigt, at Danmark kan opretholde driften af den danske handelsflåde i tilfælde af krig - ikke mindst i lyset af, at Danmark er blandt de største søfartsnationer i verden. Og som det er med enhver forsikring, så håber jeg, at vi aldrig får brug for at trække på den, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.
Anne H. Steffensen og Danske Rederier understreger, at dansk skibsfart er et strategisk aktiv for Danmark. De danske rederier er forsikret via det almindelige, kommercielle marked, men i en ekstraordinær krigssituation kan det være af stor betydning, at den danske handelsflåde fortsat kan operere.
Danske Rederier peger på, at SVM-Regeringens lovforslag vil sikre, at den danske handelsflåde fortsat vil være forsikret og kan sejle videre under en krigssituation.
Det er en løsning, som Danske Rederier i flere år har arbejdet for at få på plads i samarbejde med myndighederne.
Da lovforslaget tidligere på året blev sendt i høring, kaldte Danske Rederier det for den helt rigtige timing at aktivere Krigsforsikringsinstituttet.
Fakta:
- For at sikre hurtig adgang til tilstrækkelig likviditet vil der med aktivering af Krigsforsikringsinstituttet blive oprettet en statslig lånegaranti på seks milliarder kjroner. Lånet vil blive tilbagebetalt med de bidrag/præmieindbetalinger, som rederierne skal indbetale ved aktivering af Instituttet. Det er således tale om en ordning baseret på indbetalinger fra rederierne og med en kassekredit fra Staten
