Vognmand har hentet to tiptrailere hjem til reden i Lundby
Onsdag 8. oktober 2025 kl: 14:01Af: Redaktionen
Vognmand Jakob Pedersen i Lundby ved Vordingborg, der er kendt på vejene med sine grønlige biler med Lundby Flyer skrevet på sider og bagender, har fornyligt hentet to nye tre-akslede Kel-Berg city-tiptrailere hos Lastas i Hedensted. De to nye city-tiptrailere er blandt andet monteret med automatiske Eco-Top rullepressenninger og har blanke Alcoa Dure-Bright alu-fælge
Om de to nye tre-akslede Kel-Berg city-tiptrailere:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider i 600 mm højde
- Tre-kanter mellem akslerne
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første og tredje aksel er med løftefunktion
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
- Bund fremstillet af 5 mm alu-plade beklædt med 10 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke
- Sidemarkeringslamper i skåle på kassen
- Stigebeslag inklusiv en stige på tre meter, rustfri værktøjskasse, samt kost- og skovlebeslag i venstre side
- Blanke Alcoa Dura-Bright alu-fælge
De to nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om vognmand Jakob Pedersen og Lundby Flyer:
- Vognmand Jakob Pedersen er opvokset i vognmandsbranchen og startede som selvstændig i 2007
- Hans hovedaktivitet er transport af korn og foderstoffer for DLG med korn og foderstoffer
- Derudover har han eksempelvis to biler, der kører eksportkørsel til Sverige og Norge, samt en, der kører til Tyskland med genbrugsmaterialer
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Dansk opbyggervirksomhed med forsvarsaktiviter skal levere komponenter til luftforsvar
- Vognmand har hentet to tiptrailere hjem til reden i Lundby
- Bilister holder alt for kort afstand på motorvejen
- Lastbilchauffører kan parkere mere sikkert ved Øresundsbron
- EU forlænger aftalen om lettere adgang for lastbiler til og fra Ukraine
- Svineeksportør er blevet meldt til politiet for dokumentfalsk
- Vognmand fra Tølløse har fået ny trækker til store og tunge opgaver
- Politiet anholdt tre mænd
- Dansk-baseret transport- og speditionsfirma køber luft- og søfragtaktiviteter i Polen og Tyskland
- Tyrkisk 9-tons lastbil er opbygget som stilladsbil
- Salgskonsulent bliver Solutions Sales Manager
- Grise fra Danmark kommer ud på længere transporter en angivet
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!