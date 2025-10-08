Klik venligst



Vognmand har hentet to tiptrailere hjem til reden i Lundby

Onsdag 8. oktober 2025 kl: 14:01
Af: Redaktionen

Vognmand har hentet to tiptrailere hjem til reden i Lundby

Vognmand Jakob Pedersen i Lundby ved Vordingborg, der er kendt på vejene med sine grønlige biler med Lundby Flyer skrevet på sider og bagender, har fornyligt hentet to nye tre-akslede Kel-Berg city-tiptrailere hos Lastas i Hedensted. De to nye city-tiptrailere er blandt andet monteret med automatiske Eco-Top rullepressenninger og har blanke Alcoa Dure-Bright alu-fælge

Om de to nye tre-akslede Kel-Berg city-tiptrailere:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn i begge sider i 600 mm højde
  • Tre-kanter mellem akslerne
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første og tredje aksel er med løftefunktion

Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
  • Bund fremstillet af 5 mm alu-plade beklædt med 10 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke
  • Sidemarkeringslamper i skåle på kassen
  • Stigebeslag inklusiv en stige på tre meter, rustfri værktøjskasse, samt kost- og skovlebeslag i venstre side
  • Blanke Alcoa Dura-Bright alu-fælge

De to nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om vognmand Jakob Pedersen og Lundby Flyer:
  • Vognmand Jakob Pedersen er opvokset i vognmandsbranchen og startede som selvstændig i 2007
  • Hans hovedaktivitet er transport af korn og foderstoffer for DLG med korn og foderstoffer
  • Derudover har han eksempelvis to biler, der kører eksportkørsel til Sverige og Norge, samt en, der kører til Tyskland med genbrugsmaterialer




