Vognmand har hentet to tiptrailere hjem til reden i Lundby

Onsdag 8. oktober 2025 kl: 14:01

Om de to nye tre-akslede Kel-Berg city-tiptrailere:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider i 600 mm højde

Tre-kanter mellem akslerne

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første og tredje aksel er med løftefunktion





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse

Bund fremstillet af 5 mm alu-plade beklædt med 10 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke

Sidemarkeringslamper i skåle på kassen

Stigebeslag inklusiv en stige på tre meter, rustfri værktøjskasse, samt kost- og skovlebeslag i venstre side

Blanke Alcoa Dura-Bright alu-fælge





De to nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om vognmand Jakob Pedersen og Lundby Flyer:

Vognmand Jakob Pedersen er opvokset i vognmandsbranchen og startede som selvstændig i 2007

Hans hovedaktivitet er transport af korn og foderstoffer for DLG med korn og foderstoffer

Derudover har han eksempelvis to biler, der kører eksportkørsel til Sverige og Norge, samt en, der kører til Tyskland med genbrugsmaterialer





