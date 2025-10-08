EU forlænger aftalen om lettere adgang for lastbiler til og fra Ukraine
Onsdag 8. oktober 2025 kl: 10:36Af: Redaktionen
Ukrainske vognmænd vil fortsat have enklere adgang til at transportere varer ind og ud af Ukraine og til EU-medlemsstaterne. Danmark har som formand for EU stået i spidsen for forhandlingerne om en forlængelse af aftalen mellem EU og Ukraine om vejgodstransport frem til 31. marts 2027 - knap halvandet år frem
- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at støtte ukrainerne lige nu. Ukraines kamp for frihed er Europas kamp for frihed. Derfor glæder det mig, at EU har besluttet at forlænge aftalen, som giver ukrainske vognmænd lettere adgang til at transportere fra Ukraine - Europas kornkammer - ind og ud af EU, siger europaminister Marie Bjerre (V).
Hun fremhæver, at aftalen er en fordel for både for Ukraine og for EU.
Transportminister Thomas Danielsen (V) peger i forbindelse med, at aftalen er forlænget frem til 31. marts 2027, at godstransport er pulsåren i et samfund, og at det ukrainske behov for gnidningsfri import og eksport er steget i takt med de russiske angreb på Ukraine.
- Derfor har vi forlænget den aftale, der forenkler reglerne, så varer til og fra Ukraine kan flyde enkelt og sikkert, siger Thomas Danielsen tog fortsætter:
- Der må ikke være tvivl om, at EU står bag Ukraine, og nu er aftalen forlænget ind i 2027.
På baggrund af den russiske angrebskrig mod Ukraine indgik EU i 2022 en tidsbegrænset aftale med Ukraine om at liberalisere adgangen for vejgodstransport ved at give gensidig adgang til transportoperatører fra Ukraine og EU. Aftalen, der stod til udløb ved årsskiftet, er blevet forlænget flere gange. Senest frem til 31. marts 2027.
