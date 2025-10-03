Klik venligst



Forsiden
BRÆNDSTOFPRISER:

Fredag 3. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau

Fredag 3. oktober 2025 kl: 11:46
Af: Redaktionen

For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger om listepriserne fra energiselskabet OK

Tankstationer (pris pr. liter)

eks. afgift

eks. moms

inkl. moms

Blyfri 95 (E10)



14,89 kr.

Oktan 100 (E5)



16,86 kr.

Diesel



13,99 kr.

Fyringsolie Basis



16,37 kr.





Truckanlæg (pris pr. 1.000 liter)

eks. afgift

eks. moms

inkl. moms

Truckdiesel

7133,00 kr.

11352,00 kr.

14190,00 kr.

HVO Biodiesel

14217,00 kr.

16677,00 kr.

20846,25 kr.

Transport Biogas

11433,80 kr.

15960,00 kr.

19950,00 kr.

AdBlue

7062,00 kr.

7062,00 kr.

8827,50 kr.





Afgifter pr. 1000 l/kg

Energi/stat

CO2

NOx afgift

Landbrugsdiesel Plus Farvet

2113,00 kr.

2261,00 kr.

11,00 kr.

Transportdiesel

2101,00 kr.

2107,00 kr.

11,00 kr.

HVO Biodiesel

2460,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

GTL Off Road Diesel

2113,00 kr.

2261,00 kr.

11,00 kr.

GTL Transportdiesel

2113,00 kr.

2261,00 kr.

11,00 kr.

Fyringsolie Plus Farvet

1241,00 kr.

2261,00 kr.

11,00 kr.

Blyfri 95 (E10)

3457,00 kr.

1842,00 kr.

10,00 kr.

Oktan 100 (E5)

3520,00 kr.

1945,00 kr.

10,00 kr.




