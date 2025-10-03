Fredag 3. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger om listepriserne fra energiselskabet OK
Tankstationer (pris pr. liter)
eks. afgift
eks. moms
inkl. moms
Blyfri 95 (E10)
14,89 kr.
Oktan 100 (E5)
16,86 kr.
Diesel
13,99 kr.
Fyringsolie Basis
16,37 kr.
Truckanlæg (pris pr. 1.000 liter)
eks. afgift
eks. moms
inkl. moms
Truckdiesel
7133,00 kr.
11352,00 kr.
14190,00 kr.
HVO Biodiesel
14217,00 kr.
16677,00 kr.
20846,25 kr.
Transport Biogas
11433,80 kr.
15960,00 kr.
19950,00 kr.
AdBlue
7062,00 kr.
7062,00 kr.
8827,50 kr.
Afgifter pr. 1000 l/kg
Energi/stat
CO2
NOx afgift
Landbrugsdiesel Plus Farvet
2113,00 kr.
2261,00 kr.
11,00 kr.
Transportdiesel
2101,00 kr.
2107,00 kr.
11,00 kr.
HVO Biodiesel
2460,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
GTL Off Road Diesel
2113,00 kr.
2261,00 kr.
11,00 kr.
GTL Transportdiesel
2113,00 kr.
2261,00 kr.
11,00 kr.
Fyringsolie Plus Farvet
1241,00 kr.
2261,00 kr.
11,00 kr.
Blyfri 95 (E10)
3457,00 kr.
1842,00 kr.
10,00 kr.
Oktan 100 (E5)
3520,00 kr.
1945,00 kr.
10,00 kr.
