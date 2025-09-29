Trafikstyrelsen informerer om dispensation for droneforbud

Mandag 29. september 2025 kl: 16:00

Forbuddet mod at flyve med droner er en konsekvens af de seneste døgns dronehændelser og det kommende EU-topmøde. Droneforbuddet gælder i henhold til den nye "Bekendtgørelse om forbud mod civile droneflyvninger", der omfatter al droneflyvning både fritidsdroneflyvninger og erhvervsdroneflyvninger.









Ifølge Trafikstyrelsen er statsluftfart med droner, herunder politimæssige og beredskabsmæssige droneoperationer og kommunale samt regionale beredskabs- og sundhedsrelaterede droneoperationer undtaget fra forbuddet.









Vicedirektør i Trafikstyrelsen, Lars Korsholm, forklarer, at det i helt særlige tilfælde vil være muligt for droneoperatører at søge om dispensation fra droneflyveforbuddet.









- Der bliver lagt vægt på, at der både skal være tale om uopsættelige og samfundsvigtige droneoperationer, før der vil kunne gives dispensation til droneoperationer under flyveforbuddet. Vi sørger for at hastebehandle ansøgninger, hvor Rigspolitiet og de sektoransvarlige myndigheder, inden for eksempelvis sundhedsområdet, miljøområdet eller energiområdet, vurderer om kriterierne er opfyldt. Herefter træffer Transportministeren afgørelse, siger Lars Korsholm.









I disse særlige tilfælde vil droneoperatørerne frem til fredag 3. oktober kunne indsende en dispensationsansøgning til Trafikstyrelsen.









Interesserede kan se mere om ansøgningsprocessen for dispensation fra bekendtgørelse om droneforbud her:













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.