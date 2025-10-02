Fem mænd er blevet dømt i sagen

SAG OM INDSMUGLING AF KOKAIN FRA CONTAINERSKIBE:

Torsdag 2. oktober 2025 kl: 15:25

De fem mænd - tre fra Albanien på henholdsvis 25, 35, og 39 år, en fra Kosovo på 38 år og en fra England på 45 år - blev torsdag ved Retten i Svendborg dømt for at indsmugle, opsamle og besidde 578 kg kokain.





Dommene skød på fængsel i henholdsvis 17, 18, 17, 19 og 17 år.





Retten fandt det bevist, at de fem mænd var en del af et opsamlingshold, der opsamlede den store mængde kokain efter, den blev dumpet fra et containerskib i havet ud for Langelands kyst.





Efterforskningen i sagen gjorde det muligt for NSK at følge med i gerningsmændenes handlinger, herunder selve opsamlingen foretaget om natten lørdag 24. august sidste år. Derfor kunne NSK i samarbejde med Fyns Politi samme nat, som kokainen blev dumpet, anholde seks mistænkte.





I den forbindelse kunne NSK beslaglægge den hidtil største mængde kokain fundet i Danmark i forbindelse med en anholdelsesaktion.





En af de anholdte, en albansk mand, tilstod i december 2024 sin rolle i indsmuglingen af kokainen og blev idømt 15 års fængsel.





Den videre efterforskning i sagen førte til, at der i samarbejde med Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) blev rejst tiltale mod den 38-årige og den 39-årige for yderligere to indsmuglinger i april og juli 2024. Den 35-årige blev tiltalt for at have deltaget i indsmuglingen begået i juli.





Der skete domfældelse for begge indsmuglinger. I begge tilfælde var der tale om 120 kg kokain indsmuglet ved opsamling til søs forud for anholdelserne i august 2024.





- NSK har styrket indsatsen mod maritim narkotikasmugling og har sat ind operativt for at forstyrre og svække tilgangen af typisk kokain til narkotikamarkedet. På den baggrund blev en meget stærk og intens efterforskning iværksat, hvilket har gjort det muligt at iagttage et hold af professionelle, internationale kokainsmuglere, mens de om natten opsamlede et meget stort parti kokain ude på havet, siger anklagerfuldmægtig hos NSK, Tobias Baadsgaard-Alrø.









Han peger på, at det førte til, at politiet kunne pågribe gerningsmændene på fersk gerning og beslaglægge 578 kg kokain, som dermed ikke kom videre.









- Retten har i sin strafudmåling lagt vægt på den helt enorme mængde kokain, som smuglerne samlede op på havet ud for Langeland i august sidste år. Vi har aldrig før set så store mængder i Danmark i forbindelse med en anholdelsesaktion, og det afspejles også i strafudmålingen, hvor retten har idømt meget langvarige fængselsstraffe. Derfor er vi godt tilfredse med rettens afgørelse, siger anklager hos SSK, Anne Moe.





Alle fem dømte er blevet udvist af Danmark for bestandigt.

