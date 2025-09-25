Budskaberne fra New York Climate Week er et lyspunkt i en urolig tid

Torsdag 25. september 2025 kl: 20:46

Hos Danske rederier peger man på, hvor det under FN's ge­ne­ral­for­sam­lin­g har i høj grad handlet om, at evnen til at samarbejde internt i FN er under stigende pres, er det anderledes opmuntrende at deltage i Climate Week. Her finder man events med en lang række både offentlige og private aktører og snart set alle industrier, hvor samtalen om nedbringelse af klimaaftrykket fortsætter ufortrødent med fokus på fælles løsninger med plads til både omstilling og kon­kur­ren­ce­ev­ne.









- Hvis mul­ti­la­te­ra­lis­men er under pres generelt, så er IMO’s Net-Zero Framework-aftale et klart lyspunkt. Det bliver en milepæl i skibsfartens grønne omstilling, når aftalen - forhåbentligt - bliver endeligt vedtaget i oktober, siger Nina Porst, der er direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.









- Der er mange historier om tilbageslag for den grønne dagsorden for tiden, så ikke mindst på den baggrund har det været en fornøjelse at opleve stor opbakning til den grønne omstilling og de­k­ar­bo­ni­se­rings­dags­or­de­nen i New York, siger hun videre.









I en tale til en dansk arrangeret konference gav IMO’s ge­ne­ral­se­kre­tær, Arsenio Dominquez, udtryk for klar optimisme og tro på, at Net-Zero Framework-aftalen vil blive vedtaget.









- Det er IMO’s rolle at samarbejde med 176 medlemsstater, finde en konsensus og komme videre, så vi kan fortsætte med at tackle noget, som vi alle er enige om har en negativ indvirkning på os, nemlig kli­ma­for­an­drin­ger­ne, og selvfølgelig fortsætte de­k­ar­bo­ni­se­rin­gen af ship­pings­ek­to­ren. Jeg er positiv og har tillid til medlemmerne i organisationen. IMO har aldrig skuffet, har IMO’s Ge­ne­ral­se­kre­tær Arsenio Dominquez udtalt til det danske medie, ShippingWatch.









- Det er godt at fornemme en positiv stemning omkring IMO-aftalen. Men vedtagelsen er dog ikke nogen selvfølge. Alle sejl skal sættes i partnerskab mellem industri og medlemsstater frem mod oktober. Jeg er stolt af, at Danmark og den danske regering såvel som de danske rederier viser lederskab og går forrest med klar opbakning til global kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten, siger Nina Porst.









