Kulturprojekt i gamle værftsbygninger på havnen i Ærøskøbing lukker

Mandag 22. september 2025 kl: 12:48

Af: Redaktionen (Foto: Det Gamle Værft)

I maj i år blev der fremlagt en model for virksomhedens virke til politisk overvejelse. En del af modellen var kommunalt tilskud, men det blev afvist på et måde i Social- og Kulturudvalg i Ærø Kommune og endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet 17. september. Udviklingsfonden Værftets forretningsgrundlag er dermed fjernet og fondens formål kan ikke længere indfries.









Udviklingsfonden Værftet har på den baggrund indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at lukke ved frivillig likvidation ved udgangen af året.









Udviklingsfonden Værftet blev etableret i 2006. I 2012 lykkedes det fonden at skaffe finansiering til renoveringen af de historiske værftsbygninger på Ærøskøbing Havn, som i dag udgør Det Gamle Værft på Ærø.









Gennem støtte fra Realdania samt EU LAG-midler blev det muligt at indvie det realiserede byggeprojekt i 2014.









Oprindeligt bestod det centrale kulturprojekt i at genindføre det stålnittede håndværk i Danmark. I forbindelse med bygningernes tilhørende esse var det intentionen at udvikle et socialt projekt, hvor unge skulle deltage i en mesterlære og være involveret i renoveringen af en stålnittet færge. Under etableringen af projektet indarbejdede man en driftsopgave bestående af beskæftigelsesydelser til Ærø Job- og Voksen-center på 1.000.000 kroner om året til og med 2022, hvorefter aftalen ophørte.









Siden 2022 har Udviklingsfonden Værftet specialiseret sig i kulturprojekter inden for søfart og traditionelle håndværk til turister, øens unge, sydfynske skoler og i sociale værksteder.









Formålet med virksomheden har været at stå som stærk medspiller med højeste faglighed inden for traditionelt håndværk og ungemålgruppen og levere ind på øens kommende STU, EPX og Juniormesterlære - og dermed pode en ny generation af søfarende, som kunne videreuddanne sig på øen.









Udviklingsfonden Værftet lukker endeligt ned 31. december 2025 under frivillig likvidation. I september og oktober bliver den stålnittede færge »Svendborgsund« sendt til ophugning, mens værftets butik holder ophørsudsalg året ud.

