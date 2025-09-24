Skibsfartens CO2-afgifter bør gå til at opbygge produktion af grønne brændstoffer i EU

Onsdag 24. september 2025 kl: 12:43

I disse uger holder man vejret i den globale skibsfart og ser mod London, hvor IMO’s Net-Zero Framework skal endelig godkendes ved en afstemning 17. oktober. I Danske Rederier bakker man fuldtonet op om aftalen og kæmper for at den bliver vedtaget.









- Aftalen i IMO bliver en gamechanger for omstillingen af den internationale skibsfart, når den bliver vedtaget. Så er det fuld fart frem - og de danske re­de­ri­virk­som­he­der er klar, siger Jacob K. Clasen, der er vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Danske Rederier.









Han peger dog på, at en forudsætning for succes med kli­ma­omstil­lin­gen er, at der bliver produceret langt flere alternative brændstoffer, end der gør i dag.









- Og det skal også ske i Europa, siger han og fortsætter:









- Det er kun logisk, at de midler, vi selv bidrager med gennem kvoterne, også bruges til at skabe produktionen af de brændstoffer, vi skal sejle på i fremtiden.









I EU har man allerede indført kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten i form af EU ETS og FuelEU Maritime. I 2026, når ETS er fuld indfaset, forventes danske rederier at indbetale 3.8 milliarder kroner til systemet. Danske Rederier foreslår, at provenuet fra ETS anvendes som øremærket støtteordning til skibsfartens grønne omstilling - herunder til både produktions- og aftagerled.









- De penge skal bruges til at få fart på opbygningen af grøn brænd­stof­pro­duk­tion i Europa. Vores rederier er klar til at skifte, men vi kan ikke vente på, at andre regioner løber fra os. Vi står over for investeringer i milliarder. Det er kun logisk, at de midler, vi selv bidrager med gennem kvoterne, også bruges til at skabe produktionen af de brændstoffer, vi skal sejle på i fremtiden, siger Jacob K. Clasen i et interview med mediet Søfart.









Ifølge Jacob K. Clasen er det ligeledes afgørende, at man sikrer en ordentlig sammenhæng mellem EU’s kli­ma­re­gu­le­ring og et kommende globalt IMO-regelsæt.









- EU skal tilpasse sine regler til en global aftale. Det må ikke ende i dob­bel­tre­gu­le­ring og dob­belt­be­ta­ling. Ideelt skal vi have ét system for reguleringen af skibsfartens CO2-udledninger, siger Jacob K. Clasen til Søfart.









