Pakkedistribution er blevet mere elektrisk

Mandag 22. september 2025 kl: 10:04

- Vi har et ansvar for at være med til at sætte kursen i den grønne omstilling. I PostNord har vi forpligtet os på en lang række områder og sat ambitiøse mål, og vi vil gå forrest i branchen, siger Isabella Beck Jørgensen, der er pressechef hos PostNord Danmark.









Hun peger på, at transporbrancen er CO2-tung, og at PostNord har forpligtet sig at være 100 procent fossilfri i 2030. Investeringen i de elektriske lastbiler er et skridt mod det mål.









- De danske forbrugere og vores kunder forventer bæredygtige løsninger, og det er derfor blevet et vigtigt konkurrenceparameter at kunne tilbyde en mere bæredygtig leveringsform, når der bliver klikket varer hjem i kurven, siger hun videre.









El er et hit blandt PostNords chauffører

PostNord har med de to seneste elektriske lastbiler fået leveret i alt syv elektriske Mercedes eActros 600, so har fået en positiv modtagelse blandt selskabets chauffører, der ifølge PostNord er meget begejstrede for skiftet til el. I den elektriske lastbil er komforten markant forbedret, både hvad angår teknologi, støj- og arbejdsmiljø.









- Tilbagemeldingerne fra vores chauffører har været overvældende positive, da skiftet til el virkelig gør en mærkbar forskel for dem i hverdagen, og det betyder meget for trivslen, især når man tilbringer mange timer bag rattet, siger Isabella Beck Jørgensen.









PostNord har etableret en ny, dedikeret ladestation ved pakketerminalen i Taulov. Den nye ladestation kommer til at være et vigtigt knudepunkt i PostNords Nordiske logistiknetværk, og PostNord arbejder målrettet mod at kunne tilbyde andre virksomheder at benytte ladestationen i Taulov i fremtiden.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.