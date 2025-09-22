Pakkedistribution er blevet mere elektrisk
Mandag 22. september 2025 kl: 10:04Af: Redaktionen
Mandag får svensk-danske PostNord de sidste to af i alt syv batteri-elektriske sættevognstrækkere leveret. Med de syv batterielektriske trækkere, der alle er Mercedes-Benz eActros 600, kan postkoncernen kører endnu et stykke med målet om at være 100 procent fossilfri i 2030. Samtidig kan chaufførerne glæde sig over at det sker i lastbiler med en forbedret komfort, hvad angår teknologi, støj- og arbejdsmiljø
- Vi har et ansvar for at være med til at sætte kursen i den grønne omstilling. I PostNord har vi forpligtet os på en lang række områder og sat ambitiøse mål, og vi vil gå forrest i branchen, siger Isabella Beck Jørgensen, der er pressechef hos PostNord Danmark.
Hun peger på, at transporbrancen er CO2-tung, og at PostNord har forpligtet sig at være 100 procent fossilfri i 2030. Investeringen i de elektriske lastbiler er et skridt mod det mål.
- De danske forbrugere og vores kunder forventer bæredygtige løsninger, og det er derfor blevet et vigtigt konkurrenceparameter at kunne tilbyde en mere bæredygtig leveringsform, når der bliver klikket varer hjem i kurven, siger hun videre.
El er et hit blandt PostNords chauffører
PostNord har med de to seneste elektriske lastbiler fået leveret i alt syv elektriske Mercedes eActros 600, so har fået en positiv modtagelse blandt selskabets chauffører, der ifølge PostNord er meget begejstrede for skiftet til el. I den elektriske lastbil er komforten markant forbedret, både hvad angår teknologi, støj- og arbejdsmiljø.
- Tilbagemeldingerne fra vores chauffører har været overvældende positive, da skiftet til el virkelig gør en mærkbar forskel for dem i hverdagen, og det betyder meget for trivslen, især når man tilbringer mange timer bag rattet, siger Isabella Beck Jørgensen.
PostNord har etableret en ny, dedikeret ladestation ved pakketerminalen i Taulov. Den nye ladestation kommer til at være et vigtigt knudepunkt i PostNords Nordiske logistiknetværk, og PostNord arbejder målrettet mod at kunne tilbyde andre virksomheder at benytte ladestationen i Taulov i fremtiden.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Link-trailer med boks kommer til Herning
- Pakkedistribution er blevet mere elektrisk
- Elektrisk lastbil blev bestilt på dag et - og leveret på dag ni
- Regeringen vil skabe mere konkurrence om priserne på benzin og diesel
- Grise bidrager til brændstoffet
- Fredag 19. september 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Vognmandsorganisation roser transportministeren for sine tiltag
- Transportorganisation har forslag til flere dobbelttrailer-vogntog på vejene
- Elektrisk bilmesse får fornyet konceptet
- Indre Vestrebro kan blive til en nul-emissionszone
- Nye ruter og skjulemetoder afsløret i kokainrazziaer i Spanien
- Sydøstjyllands Politi beslaglagde 17.920 puff bars I Fredericia
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!