Midtjysk lufthavn opsiger operatør

Mandag 22. september 2025 kl: 11:02

Lufthavnens bestyrelsen takker AIS for samarbejdet og anerkender, at AIS med kort varsel trådte til i en tid, hvor lufthavnen havde det svært.









Lufthavnen får forventeligt ny ejer pr. 1. oktober, og oplyser, at den nye ejer - investeringsselskabet Heartland A/S, der er ejet af Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen - vil arbejde på at finde alternative ruteoperatører.





