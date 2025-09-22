Midtjysk lufthavn opsiger operatør
Mandag 22. september 2025 kl: 11:02Af: Redaktionen
Det hollandske flyselskab, AIS, der har været operatør på indenrigsruten mellem Karup i Midtjylland og Københavns Lufthavn på Amager, fløj sidste gang på ruten 27. juni i år. Da der ikke er umiddelbar udsigt til, at AIS begynder at flyve på ruten igen, har bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn i Karup valgt at opsige samarbejdet med AIS
Lufthavnens bestyrelsen takker AIS for samarbejdet og anerkender, at AIS med kort varsel trådte til i en tid, hvor lufthavnen havde det svært.
Lufthavnen får forventeligt ny ejer pr. 1. oktober, og oplyser, at den nye ejer - investeringsselskabet Heartland A/S, der er ejet af Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen - vil arbejde på at finde alternative ruteoperatører.
