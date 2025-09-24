EFTER BUDGETFORLIG I NORDDJURS:
Et flertal i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune er blevet enige om næste års budget. På transportområdet betyder det eksempelvis, at der er sat penge af til flere flexknudepunkter
Flextrafikken bliver forbedret med flere knudepunkter
Onsdag 24. september 2025 kl: 12:32Af: Redaktionen
Et flertal i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune er blevet enige om næste års budget. På transportområdet betyder det eksempelvis, at der er sat penge af til flere flexknudepunkter
Flexknudepunkterne er centrale opsamlingssteder for borgere, der har brug for flextransport. I 2026 bliver der med budgetforliget 12 flere knudepunkter, som blandt andet bliver etableret ved lægehuse, kommunens demenscenter og andre steder, hvor flere borgere færdes.
