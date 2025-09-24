Flextrafikken bliver forbedret med flere knudepunkter

EFTER BUDGETFORLIG I NORDDJURS:

Onsdag 24. september 2025 kl: 12:32

Flexknudepunkterne er centrale opsamlingssteder for borgere, der har brug for flextransport. I 2026 bliver der med budgetforliget 12 flere knudepunkter, som blandt andet bliver etableret ved lægehuse, kommunens demenscenter og andre steder, hvor flere borgere færdes.





