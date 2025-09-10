Lodsselskab skal have ny direktør

Onsdag 10. september 2025 kl: 12:09

Administrerende direktør Erik Merkes Nielsen blev direktør for DanPilot i 2019, og bestyrelsen takker ham for indsatsen og de gode resultater, DanPilot har opnået i en dynamisk og udfordrende periode.









I forbindelse med direktørskiftet peger DanPilot's bestyrelse på, at den kommende direktør skal kunne videreudvikle DanPilots kerneopgaver, fastholde og modernisere lodsforretningen og understøtte udviklingen af nye forretningsområder.









Målet er at styrke udviklingen og fastholde DanPilots position i det danske og internationale shippingmarked.









- DanPilot har en vigtig rolle i dansk og international skibsfart. En ny direktør skal kunne tage selskabet ind i en udviklingsfase, hvor lodsforretningen både fastholdes og moderniseres, og hvor der samtidig skabes grundlag for nye forretningsområder. Bestyrelsen ser frem til at finde en kandidat, der kan styrke DanPilots position og sikre stabilitet og fremdrift i de kommende år siger Troels Blicher Danielsen.









Om DanPilot:

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed, som tilbyder lodsning i Danmark og i de grønlandske farvande

Virksomheden har 17 stationer fordelt i Danmark og godt 430 fuld- og deltidsansatte

DanPilot's hovedkontoret ligger i Svendborg

