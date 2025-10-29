Mennesker med 67 år bag sig vælger toget til

Onsdag 29. oktober 2025 kl: 12:53

- Den stigende popularitet hos seniorerne skyldes ikke kun de attraktive priser, men også seniorernes øgede digitale adfærd. Mange vælger at købe deres billetter via DSB’s app, hvilket gør det nemt og hurtigt at planlægge rejsen. Det åbner også op for mere målrettet kommunikation og tilbud direkte til brugerne, siger kundechef i DSB, Charlotte Kjærulff.









57 procent af Orange 67+ billetterne sælges gennem DSB’s app, hvor det sidste år var 52 procent. Billetterne kan også købes på dsb.dk og i betjent salg.









En undersøgelse, som DSB har foretaget, viser desuden, at 40 procent af rejserne med Orange+67 billetter enten ville være foretaget med et andet transportmiddel eller slet ikke gennemført, hvis ikke rabatten havde været tilgængelig. 11 procent af rejserne med Orange+67 er nye rejser, der ikke ville være blevet foretaget, hvis rabatten ikke havde været tilgængelig.









- Vi ser, at der ikke blot flyttes rejser over i toget, men også skaber helt nye rejsemuligheder for seniorerne. Mange rejser for at besøge familie og venner eller opleve kultur, og størstedelen rejser alene, hvilket også peger på et potentiale for, at toget kan indgå som et oplagt valg i den daglige transport, siger Charlotte Kjærulff.

